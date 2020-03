Les États-Unis passent à l’action, alors que le pays se prépare à un pic de virus

Le dimanche soir, à 22 heures (GMT), les principales nouvelles sont généralement annoncées avant l’ouverture des marchés asiatiques et des exchanges. Ce dimanche, la Réserve fédérale américaine a annoncé qu’elle allait réduire ses taux pour la deuxième fois en deux semaines. Les taux d’intérêt sont désormais à 0 %, ce qui est le plus bas de l’histoire des États-Unis. On pourrait penser que c’est la fin de l’histoire. Malheureusement non, avec des infections COVID-19 aux États-Unis qui dépassent maintenant les 3000, le gouvernement et la Banque centrale se sont battus pour trouver des réponses afin d’arrêter la propagation, mais aussi la panique que la propagation ajoute aux marchés. En plus de la réduction des taux, il a également été annoncé que la FED allait relancer son programme d’achat d’actifs, mieux connu sous le nom de Quantitative Easing, avec 700 milliards de dollars disponibles.

Comment ont réagi les marchés ?

Même si cela semble s’être passé il y a une éternité, ce n’était que 2 semaines auparavant lorsque les marchés ont réagi avec panique dès que la FED a annoncé qu’elle procédait à une baisse d’urgence des taux pour la première fois depuis 2008. En fin de compte, nous avons vu cette réaction se répéter dans les heures qui ont précédé l’annonce de dimanche. La plupart des principaux indices américains ont chuté de près de 5 % sur les marchés à terme. Il s’agit notamment des trois principaux indices, SP500, NASDAQ et DOW Futures.

Ce que beaucoup attendent maintenant, c’est la réouverture des marchés au comptant pour voir si la panique que nous avons vue se reflétera dans le futur. Nombreux sont ceux qui pensent que la panique pourrait se poursuivre et qu’une correction de 13 % pourrait être appliquée. Ce chiffre est essentiel car il déclenchera automatiquement ce que l’on appelle un ordre “limite à la baisse”. Une limite à la baisse est essentiellement le cas où un marché cesse de fonctionner en raison de pertes atteignant un niveau que la bourse juge suffisamment chaotique pour interrompre le trading. Il y a généralement une pause de quelques minutes avant la reprise de l’activité. Au cours des dernières semaines, nous avons vu plusieurs de ces ordres exécutés aux États-Unis, et avec les dernières nouvelles, nous pourrions en voir beaucoup d’autres dans les jours et les semaines à venir.

Les politiques

D’un point de vue politique, nous avons vu le président Trump annoncer que les États-Unis allaient instaurer l’état d’urgence. Cela signifie que les vols dans le pays seront extrêmement limités, le Royaume-Uni et l’Irlande rejoignant tous les autres pays européens, en se voyant interdire l’accès aux États-Unis. En outre, il a été annoncé que la “distanciation sociale” sera la nouvelle norme, puisque certaines industries seront fermées pour aider à stopper la propagation du virus. Il s’agit notamment des arènes sportives, des cinémas, des restaurants et des bars.

Cette action intervient alors que les États-Unis ont été critiqués pour ce que beaucoup considèrent comme une lente acceptation de la gravité de la crise du Coronavirus. La question ne semble pas être de savoir si les puissances concernées prendront ou non le problème au sérieux. Toutefois, il est question de savoir jusqu’où elles vont décider d’aller pour trouver des solutions potentielles à la plus grande menace pour la santé mondiale en une génération.