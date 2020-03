Les marchés stimulés par l’accord du Sénat américain sur le plan de relance

Par Eliman Dambell

Mardi a été une autre journée volatile sur les marchés. Cependant, la nouvelle que la Maison Blanche et le Sénat américain ont approuvé le projet de loi de relance a contribué à renforcer la confiance des marchés. Ce projet de loi prévoit la mise à disposition d’une enveloppe de 2 000 milliards de dollars dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour surmonter la crise provoquée par le coronavirus.

Grâce à cet accord capital, plusieurs marchés américains se sont redressés, à commencer par le Dow Jones, qui a enregistré sa plus forte hausse en un jour depuis 1933, avec une progression de près de 2100 points. L’indice S&P500 a également progressé, passant de 2244 à 2427, son plus haut niveau en un jour, à la suite de cette nouvelle. Bien que nous ayons assisté à ce rallye haussier, la question demeure : cela suffira-t-il à aider les marchés à retrouver une certaine normalité ?

Cette relance va-t-elle apaiser les inquiétudes du marché ?

Cette décision intervient alors que l’État de New York devient rapidement l’épicentre du coronavirus, enregistrant désormais près de 25 000 cas, avec 210 décès signalés jusqu’à présent. Cela signifie que New York à elle seule compte plus de cas que l’ensemble du Royaume-Uni, qui compte jusqu’à présent 8 000 cas confirmés. Dans l’ensemble des États-Unis, on compte 55 000 cas. Les principaux contributeurs sont les États hors de New York. Le New Jersey avec 3700 cas. La Californie avec 2600 cas. Washington avec 2 500 cas, et l’Illinois et le Michigan avec 1 500 cas confirmés. Tous ces cas sont arrivés avant le “pic” que de nombreux rapports suggèrent et qui pourrait se produire dans 10 à 14 jours.

Ainsi, bien que les États-Unis aient fait preuve d’un engagement ferme sur le plan fiscal pour aider tous ceux qui sont touchés par cette situation d’un point de vue économique, beaucoup pensent que peu de choses ont été faites dans d’autres domaines pour endiguer l’hémorragie. L’hémorragie proverbiale a fait 800 morts, soit un nombre considérable, et si ce nombre ainsi que le nombre de personnes infectées augmentent, nous pourrions voir les marchés commencer à paniquer une fois de plus, car il pourrait être clair qu’aucun montant en dollars ne suffirait à prévenir les pertes humaines.

Réaction du marché

D’ici la fin de la semaine, beaucoup se posent la question suivante : quelle sera la suite des événements ? Le marché haussier de mardi va-t-il se prolonger jusqu’à la fin de la semaine, ou la pression baissière qui s’exerce actuellement sur le marché va-t-elle créer de nouvelles possibilités de ventes à perte, comme le montre le graphique ci-dessous ?

Dans l’état actuel des choses, il semble que les marchés aient tenté de se consolider. Les indices américains ont historiquement montré qu’ils pouvaient constituer un solide pari à long terme. Ainsi, avec la chute des marchés, beaucoup ont simplement considéré cette situation comme une opportunité. L’occasion d’entrer à un prix inférieur ou, pour ceux qui ont déjà perdu gros, de doubler leurs investissements, afin de renforcer leurs avoirs.

Indépendamment de cela, les prochains jours et les prochaines semaines seront déterminants pour voir à quel point les États-Unis ont réellement souffert de cette crise. Les projections actuelles montrent que les taux d’infection doublent tous les trois jours. Cela signifie que nous pourrions atteindre près de 100 000 cas de COVID-19 d’ici la fin de la semaine aux États-Unis.