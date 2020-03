Les prix du pétrole chutent alors que la panique continue sur les marchés

Alors qu’une nouvelle semaine commence, la situation autour du Coronavirus continue de créer de la peur et de la tension dans les rues du monde entier. Cependant, ce n’était pas l’histoire principale ce lundi. Le prix du pétrole a chuté de plus de 20 % lundi, les marchés ayant appris la nouvelle que la réunion de l’OPEP de la semaine dernière n’avait apporté que plus d’incertitudes sur les marchés de l’énergie.

Tensions exacerbées de l’OPEC

Le cartel, qui comprend les principaux producteurs de pétrole du monde, l’Arabie Saoudite, l’Iran et l’Irak, s’est réuni la semaine dernière à Vienne. La réunion comprenait les alliés de l’OPEP qui sont les principaux producteurs de pétrole non membres du cartel, principalement la Russie. L’ordre du jour des discussions s’est concentré sur la possibilité de réduire la production de pétrole à partir du mois d’avril, mais la principale friction a été de parvenir à un accord sur le montant des réductions. La Russie, qui avait été l’antagoniste des pourparlers, n’a pas accepté les conditions, ce qui a conduit l’Arabie saoudite à prendre les choses en main.

Les Saoudiens, qui ont vu le cours de l’action Aramco chuter pour la première fois en dessous du prix de l’introduction en bourse, ont annoncé qu’ils allaient non seulement réduire et proposer des prix réduits, mais aussi augmenter l’offre. Le mouvement qui a pris les marchés par surprise a vu le pétrole brut tomber à son plus bas niveau en 4 ans, le prix du baril atteignant 27,25 $. Une chute qui a fait que le prix d’un Bucket chez KFC coûte plus cher qu’un baril de pétrole. Que va-t-il maintenant se passer ?

Mouvement dans les marchés

Après la chute, que l’on peut voir sur le graphique ci-dessus, les marchés semblent trouver le prix de soutien, que beaucoup espèrent voir se maintenir. La seule question qui se pose est celle de savoir si une guerre des prix à plein régime s’ensuivra, la Russie cherchant à réagir de la même manière, afin de favoriser une éventuelle hausse des prix. Ce qu’elle a clairement été en mesure de faire.

Avec la crise des marchés du pétrole, plusieurs indices qui ont une exposition au pétrole par le biais d’actions, comme BP, Shell et BHP Billiton, ont tous subi d’énormes pertes en conséquence. Le FTSE a chuté de près de 9 %, atteignant également son plus bas niveau en quatre ans. L’AUS200 a vu toute sa croissance enregistrée à partir de 2019 anéantie.

Comme nous avons vu ces marchés diminuer, l’or, le yen japonais et le franc suisse ont tous pris en valeur. En tant que marchés refuges mondiaux, les investisseurs se sont appuyés sur ces marchés en ces temps de crise pour assurer la sécurité de leurs portefeuilles. En particulier, l’or a dépassé les 1 700 dollars dans la nuit de dimanche à lundi. Un niveau qu’il n’a pas atteint depuis 2012, lorsque les marchés ont trouvé une issue à la crise hypothécaire, qui a débuté dans le secteur du logement aux États-Unis.

Tout cela étant dit, et compte tenu des chiffres de l’emploi aux États-Unis qui ont été publiés vendredi lors de l’annonce des salaires non agricoles, la baisse des taux d’intérêts a été actée. La panique semble toujours régner, et la question est de savoir ce qu’il faudra faire pour que la situation se normalise. Non seulement sur les marchés, mais aussi dans la société en général. Jusqu’à présent, le Coronavirus semble continuer à se diriger sur ce chemin de guerre. Mais finira-t-il par être arrêté ?