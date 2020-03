L’EUR/USD décolle après les actions de la Fed, et malgré des PMI européens plus qu’inquiétants

Après avoir démarré une nette tendance baissière le 9 mars après un pic proche du seuil clé de 1.15, l’Euro-Dollar a affiché plusieurs jours de forte correction, jusqu’à un nouveau creux annuel à 1.0635 hier matin.

Cependant, après de premiers signes de stabilisation dès vendredi dernier, l’EUR/USD renforce nettement sa hausse depuis hier soir.

La Réserve Fédérale américaine a en effet annoncé de nouvelles actions illimitées pour calmer les marchés, ce qui a un impact mécaniquement dilutif sur le Dollar, et constitue donc un facteur baissier pour le billet vert

C’est d’autant plus bénéfique à l’EUR/USD que de son côté, l’Euro a peu de chance d’avoir à faire face à des assouplissement monétaires massifs de la part de la Banque Centrale Européenne, puisqu’elle n’a presque plus aucune marge de manœuvre, notamment en terme d’abaissement des taux.

On notera également que les PMI européens du mois de mars de ce matin a confirmé un impact dévastateur de la pandémie de coronavirus sur l’économie européenne. Cependant, cela n’a pas empêché l’Euro de progresser.

On notera donc que le PMI composite de l’ensemble de la zone euro est ressorti à 28.4 points pour le mois de mars, le point le plus bas depuis la création de l’indicateur, et de loin, après 52.6 points le mois précédent.

Dans le calendrier économique américain de ce mardi, les traders surveilleront également les PMI préliminaires à 14h45. Le consensus prévoit un PMI manufacturier en forte chute à 42.8 points après 50.7 le mois précédent. Le PMI des services est quant à lui attendu à 42 après 49.4 le mois précédent.

A 16h, les investisseurs s’intéresseront ensuite aux ventes de logements neufs du mois de février, pour lesquelles le consensus des économistes anticipe une baisse de 2% après une forte hausse de 7.9% en janvier.

Du point de vue de l’analyse graphique, la cassure au-dessus de la moyenne mobile 100 heures qui avait bloqué la hausse hier et au-dessus du seuil psychologique de 1.08 constituent deux signaux positifs majeurs.

Si la hausse se poursuit, la prochaine résistance à prendre en compte sera le seuil psychologique de 1.09, avant la moyenne mobile 200heures vers 1.1955.

C’est ensuite le seuil majeur de 1.10 qui pourrait être visé, avant les moyennes mobiles 100 et 200 jours à 1.1045 et 1.1085, puis le seuil psychologique de 1.11.

Enfin, si la paire s’engager dans une correction, le premier support potentiel à prendre en compte se situera vers 1.08, avant 1.07, puis le creux annuel 2020 à 1.0635.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0865 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1