L’EUR/USD faiblit légèrement mais conserve un profil haussier avant une semaine au calendrier très chargé

La paire EUR/USD conserve un profil globalement haussier ce lundi matin, mais la devise perd du terrain depuis la réouverture hebdomadaire du Forex, et la prudence sera donc de mise au cours des prochaines heures.

On rappellera que l’Euro-Dollar a affiché un rallye de plus de 500 pips la semaine dernière, profitant de la faiblesse du Dollar, après plusieurs semaines de hausse, et après la publication de chiffres historiquement mauvais pour le chômage US jeudi dernier.

Cette semaine, l’emploi US restera au cœur de l’attention des investisseurs, avec le rapport ADP sur les créations d’emplois dans le secteur privé mercredi, les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi et le rapport NFP sur les créations d’emplois US du mois de mars vendredi.

Selon le consensus, ces rapports devraient se montrer désastreux, ce qui confirmera l’ampleur de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie US, et pourrait affaiblir le Dollar, en entrainant le marché à estimer que la Fed fera encore davantage tourner la planche à billets pour soutenir l’économie.

Toutefois, la prudence restera de mise, car il n’y a aucune raison d’être optimiste pour l’Europe, avec des statistiques tout aussi désastreuses qu’aux Etats-Unis, et avec une épidémie qui ne cesse de progresser, notamment en Espagne et en Italie où les systèmes hospitaliers sont débordés.

D’un point de vue technique, on notera que l’EUR/USD se trouve dans un canal ascendant visible depuis environ une semaine en données horaires.

Une poursuite de la correction qui amènerait l’EUR/USD à casser sous la borne basse du canal, et sous la moyenne mobile 100 jours à 1.1040 mettrait en lumière de prochains objectifs baissiers sur le seuil psychologique clé de 1.10 et sur le creux de la semaine dernière à 1.0950.

A la hausse, un retour confirmé au-dessus de 1.11 pourrait permettre de viser le seuil psychologique de 1.12.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1065 sur le Forex en ce début de session européenne ce lundi 30 mars 2020.

Graphique EUR/USD H1