L’EUR/USD hésite à casser sous 1.10 avant uen journée au calendrier chargé

La semaine a mal démarré pour l’Euro-Dollar hier, avec une sévère correction. Après avoir démarré la semaine vers 1.1140, l’EUR/USD a en effet entamé une forte baisse, jusqu’à un creux vers 1.0980 la nuit dernière.

Ce matin, la paire est timidement de retour au-dessus de 1.10, un seuil qui s’affiche comme un support immédiat.

La chute de l’EUR/USD hier était principalement due à la hausse du Dollar, qui regagnait du terrain après la forte correction de la semaine dernière.

Aujourd’hui, on surveillera biensur l’épidémie de coronavirus covid-19, sachant qu’une progression des cas plus importante en Europe qu’aux USA pourrait participer à favoriser une poursuite de la baisse de l’EUR/USD.

En ce qui concerne le calendrier économique du jour, les investisseurs s’intéresseront ce matin aux chiffres du chômage allemand pour le mois de mars, à 9h55, puis à la confiance des consommateurs du mois de mars aux Etats-Unis selon le Conference Board à 16h.

Le nombre de chômeurs en Allemagne devrait avoir progressé de 29k selon le consensus, après avoir été réduit de 10k au mois de février, et l’indice de confiance des consommateurs US devrait quant à lui plonger à 110 points, après 130.7 le mois précédent.

Enfin, d’un point de vue technique, on notera que la banque UOB développe des arguments incitant à prévoir une consolidation dans son analyse technique du jour :

“Notre opinion sur l’euro hier était qu’il pourrait dépasser 1,1150 mais qu’une progression soutenue au-dessus de 1,1200 semblait peu probable. Cependant, l’euro a rapidement chuté de 1,1146 jusqu’à un test sous 1.10 à son plus bas niveau de la nuit. La pression à la hausse de ces derniers jours s’est plus ou moins dissipée et la faiblesse actuelle pourrait s’étendre à 1,0970 (le support suivant est à 1,0920). La résistance est à 1,1070, suivie de 1,1110. Le sommet de 1,1149 ne devrait pas entrer en ligne de compte”.

A horizon 1 à 3 semaines, la banque pense que “toute remontée sera à considérer comme faisant partie d’une large fourchette de 1,0840/1,1200. Le recul rapide par rapport à 1,1149 hier renforce ce point de vue et d’ici là, à moins que l’euro ne casse en dessous de 1,0840, il y a encore une chance pour l’euro de tester la résistance majeure à 1,1200.”

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.10 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1