Nombre record de demandes de chômage aux États-Unis

Par Eliman Dambell

Super Thursday était censé être le jour où nous étions censé découvrir ce que la Banque d’Angleterre allait faire en réponse au verrouillage national du Royaume-Uni. Bien que nous ayons vu des mouvements potentiels suggérés, ce sont les chiffres que nous avons vus de l’autre côté de l’Atlantique qui ont fait bouger les marchés. Aux États-Unis, nous avons vu un nombre record de 3,3 millions de personnes au chômage, ce qui nous laisse prévoir une baisse importante des salaires non agricoles la semaine prochaine, vendredi.

Ce chiffre représente une augmentation de 3 millions de personnes la semaine précédente et dépasse largement le record précédent de près de 700 000 personnes enregistré en 1982. Les chiffres qui commencent à être publiés montrent l’ampleur de la pandémie COVID-19. Nous allons lentement commencer à voir la crise s’éloigner des marchés financiers et commencer à avoir un impact de plus en plus important sur la vie quotidienne.

Traditionnellement, les marchés financiers réagissent instantanément aux nouvelles, et les effets se font sentir sur le moment. Cependant, pour que cela se traduise ensuite sur les marchés de consommation, cela peut souvent prendre un certain temps, et c’est ce qui semble se produire. C’est pourquoi nous constatons aujourd’hui les véritables conséquences de la crise, à quoi faut-il encore s’attendre ?

Comme le montre le graphique ci-dessus, la crise actuelle a fait que six fois plus de personnes se retrouvent sans travail que lors des deux derniers krachs économiques. Le premier, survenu à la fin des années 90 et au début des années 2000, a été l’éclatement de la bulle Internet, qui a entraîné à l’époque le chômage de 250 à 400 000 personnes. 8 à 10 ans plus tard, la crise des prêts hypothécaires a commencé aux États-Unis, où les banques et les consommateurs empruntaient trop, sans avoir les moyens de rembourser leurs prêts. Pendant cette crise, où de nombreuses personnes, en particulier dans le secteur financier, se sont retrouvées au chômage, le nombre total de personnes dites sans emploi s’élevait à un peu plus de 500 000.

Plus de chômage à venir ?

Comme la semaine prochaine sera la première semaine d’avril, nous assisterons à la publication des salaires non agricoles aux États-Unis, qui, au cours des dernières années, ont montré des augmentations mensuelles du nombre de personnes ayant un emploi. Cela a conduit à un taux d’emploi record, qui, selon les derniers chiffres publiés, s’élevait à 3,5 % de la population. Cependant, sur la base des chiffres relatifs aux demandes d’allocations chômage, nous pourrions voir ce chiffre potentiellement à deux chiffres lorsque les chiffres de vendredi prochain seront finalement publiés.

Comme les États-Unis enregistrent désormais le plus grand nombre de cas dans le monde, dépassant la Chine avec 85 000 cas, les prochains mois pourraient voir les États-Unis entrer dans leur pire récession économique depuis la grande dépression. Tout dépend de la durée pendant laquelle la situation continue à s’aggraver.

Jusqu’à présent, les marchés sont restés relativement insensibles aux nouvelles sur le chômage, les marchés des indices américains continuant à se redresser à la suite de l’annonce du plan de relance de 2 000 milliards de dollars. Le Dow Jones a donc été l’un des principaux gagnants, avec une hausse de 20 % rien que cette semaine. Toutefois, ces gains pourraient-ils se poursuivre dans les semaines à venir ? Ou bien le marché baissier redeviendra-t-il important, avec d’autres ventes et un affaiblissement la semaine prochaine ?