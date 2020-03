Pandémie de Coronavirus_ UK en confinement

Lundi soir, Boris Johnson a annoncé ce que beaucoup avaient prévu, un confinement du Royaume-Uni au milieu de la pandémie de coronavirus. Ce confinement signifie que les personnes vivant au Royaume-Uni ne seront autorisées à sortir de la maison que pour l’une des quatre raisons suivantes ; la première de ces raisons étant la recherche de nourriture. Par la suite, ils pourront faire de l’exercice une fois par jour. Suivront ensuite les personnes qui se déplacent pour leur travail, qui ne peuvent travailler autrement qu’en dehors de leur domicile, et enfin toute personne qui doit se déplacer pour fournir des soins.

Ces lignes directrices ont été élaborées parce que le Premier ministre a estimé que certains au Royaume-Uni n’avaient pas encore pleinement pris conscience de la gravité de la pandémie actuelle, et que beaucoup d’entre eux continuaient à fréquenter leurs amis et leur famille dans des lieux publics, bien qu’ils aient été avertis de ne pas le faire.

Les lignes directrices du 1er ministre

“Acheter des produits de première nécessité tels que la nourriture et les médicaments. Les voyages d’achat devraient être aussi peu fréquents que possible”. “Une forme d’exercice par jour comme la course, la marche ou le vélo. Cela doit être fait seul ou uniquement avec les personnes avec lesquelles vous vivez”. “Tout besoin médical, ou pour fournir des soins ou pour aider une personne vulnérable. Cela inclut le déplacement d’enfants de moins de 18 ans entre les domiciles de leurs parents, le cas échéant. Les travailleurs clés ou ceux qui ont des enfants identifiés comme vulnérables peuvent continuer à emmener leurs enfants à l’école”. “Voyager pour se rendre au travail et en revenir, mais uniquement lorsque le travail ne peut absolument pas être effectué à domicile”

Ces mesures seront réévaluées dans 3 semaines pour voir si elles peuvent être supprimées, voire renforcées en fonction de la maturité de la propagation.

Réduire la propagation

Cette mesure est conforme à ce que beaucoup avaient prévu, et même espéré, et a été mise en œuvre plus tôt pour réduire la propagation du virus. En réduisant les interactions sociales quotidiennes, l’espoir est que le transfert du virus soit considérablement réduit. Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre de cas au Royaume-Uni a augmenté de manière exponentielle, avec près de 5 % des personnes infectées qui meurent du virus. Nombre d’entre elles ne peuvent pas obtenir toute l’aide du NHS car les ressources sont limitées.

Ce confinement s’accompagne de l’espoir qu’avec la diminution du nombre de nouveaux cas, le NHS sera mieux placé pour tester davantage et aider plus de patients qu’il ne le pourrait autrement. Le nombre de personnes se rendant dans les services d’urgence pour signaler des problèmes non liés au COVID-19 pourrait également diminuer, ce qui signifie que le NHS sera en mesure d’aider principalement ceux qui en ont le plus besoin en ce moment.

Cela a-t-il eu un impact sur les marchés financiers britanniques ?

La livre a montré de légers mouvements par rapport au dollar lors du discours du Premier ministre. Après une journée de pertes passant de 1,16790 $ à 1,14420 $, le discours a vu un retournement de situation avec des marchés qui sont passés de ces creux à ce qui semble être une résistance de 1,17822 $.

Jeudi prochain, Andrew Bailey et la Banque d’Angleterre prendront une décision sur les taux qui, selon certains, devraient rester inchangés, après avoir récemment réduit les taux à 0,10 % il y a deux semaines. Cependant, avec un confinement de 3 semaines maintenant annoncé, il sera intéressant de voir comment la banque réagira.