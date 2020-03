Pourquoi les Safe Havens échouent-ils ?

Lorsque les marchés paniquent, la réaction normale est que les investisseurs trouvent refuge dans des actifs stables. Cependant, hier, le prix de l’or a subi l’une des plus fortes baisses intra journalières jamais enregistrées. Le métal est passé de 1576 à 1446 dollars en un jour de trading, ce qui a complètement effacé toute notion de son statut de valeur refuge, la tempête de tornade ayant complètement fait s’effondrer la monnaie refuge. Alors pourquoi cela s’est-il produit ? Après avoir récemment atteint 1 700 dollars en raison de la panique provoquée par le Coronavirus, pourquoi le cours a-t-il chuté si rapidement, même si les marchés sont toujours en proie à la panique ?

Quelle est la cause de la panique ?

La raison de la panique initiale qui a conduit à la hausse du prix de l’or a finalement été la propagation rapide et mondiale du coronavirus. Alors que les nations paniquaient, cette crainte s’est répercutée sur le consommateur, qui s’est ensuite traduit par une forte baisse des revenus des entreprises à la tête de la consommation. Les compagnies aériennes ont été parmi les plus touchées, plusieurs compagnies comme Ryanair, British Airways et EasyJet ayant dû immobiliser au sol un pourcentage important de leur flotte en réaction au virus. Cela s’explique par le fait que plusieurs pays sont entrés dans la phase de retardement du virus, ce qui les a amenés à fermer leurs frontières aux voyageurs extérieurs.

Dans ce cas, les investisseurs qui auraient normalement été actionnaires de ces entreprises se tournent généralement vers d’autres sources pour couvrir leurs investissements à long terme, beaucoup d’entre eux se tournant vers l’or.

Prix de l’or

En regardant d’abord l’or, le prix du métal a rapidement augmenté de décembre à début mars, où la panique a vraiment pris de l’ampleur. Comme le montre le graphique ci-dessous, les prix ont atteint jusqu’à 1 705 $, ce qui a créé des hauts jamais vus depuis la crise hypothécaire. Alors que les tensions et l’incertitude se poursuivaient, beaucoup ont peut-être vu la possibilité de rester dans cet abri, et ne sont partis que lorsque la panique perçue a commencé à montrer des signes de disparition.

Cependant, au cours des derniers jours sur les marchés, y compris aujourd’hui, où le prix de l’or a déjà chuté de 40 dollars, il semble que les investisseurs ont déjà commencé à fuir les zones de sécurité. La panique pourrait-elle prendre fin ? Ou bien les investisseurs sont-ils à la recherche d’autres opportunités ?

La situation semble bien être cette dernière. Les investisseurs ont commencé à moins paniquer et à se concentrer davantage sur les opportunités créées. Beaucoup de ces entreprises qui ont perdu une valeur importante, n’ont perdu de la valeur qu’à cause du virus et de la panique qu’il a provoquée chez le consommateur quotidien. La logique est donc simple pour ceux qui envisagent la question dans une perspective à long terme. Il s’agit de la notion d’acheter au rabais et d’attendre que la tempête ne se calme. Si cette notion est correcte, ce que nous pourrions voir se produire est qu’une fois que le retour à la normale se fera ou qu’une nouvelle réalité sera créée, ces entreprises qui ont été les vecteurs de la vie quotidienne reviendront à ce statut. Si c’est le cas, vous verrez les creux actuels, comme un investissement d’aubaine car le prix peut éventuellement remonter et toutes les pertes actuelles et à court terme arriveront à maturité et se transformeront en gains à plus long terme.