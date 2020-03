Que s’est-il passé dans les marches cette semaine ?

Après les mouvements frénétiques sur les marchés la semaine dernière, peu de gens s’attendaient à ce que la volatilité augmente cette semaine, mais c’est exactement ce que nous avons vu. Après une semaine d’incertitude historique, qui a conduit à une hausse rapide de l’or et à des ventes soutenues sur les marchés des actions et des indices, on s’attendait à une consolidation des prix. La notion de “combien de temps pouvez-vous courir à plein régime avant de devoir vous arrêter pour une pause ?” Placez vos mains sur vos deux genoux et faites les cent pas pour continuer votre voyage ou bien pour rentrer chez vous.

Après une journée de “mise à l’heure”, les marchés ont explosé le super mardi, la FED ayant opté pour une baisse d’urgence des taux. Laissant les opérateurs dans la panique, ce qui était initialement supposé être une crainte de l’impact du coronavirus sur l’économie américaine est devenu réalité. Ce n’est cependant qu’un des nombreux événements de cette semaine qui ont créé de la volatilité pour les acteurs du marché. Nous détaillons ci-dessous les autres événements qui ont fait la une des journaux, et leur effet sur les trois instruments financiers les plus populaires.

Fondamentaux clés

Lundi :

Le lundi a commencé lentement, les marchés se maintenant aux niveaux créés à partir du vendredi. Toutefois, après l’ouverture des marchés américains et la publication des chiffres de l’ISM qui se sont rapprochés des prévisions, nous avons assisté à un rebond des prix des indices mondiaux. Le SP500, le FTSE 100 et le DAX ont tous rebondi par rapport aux taux les plus bas des semaines précédentes. À ce moment-là, la plupart de ces marchés avaient rebondi au niveau de leurs niveaux de soutien, qui est un outil d’analyse technique, et beaucoup pensaient que les jours suivants verraient les marchés revenir à une forme haussière.

Mardi :

Le super mardi, jour où les électeurs démocrates se sont rendus aux urnes pour aider à sélectionner le candidat qui rivalisera avec Donald Trump aux élections américaines de 2020. Bien que Joe Biden ait été le vainqueur de cette étape. Le mardi a été bon pour plusieurs autres raisons. Une réduction du taux de surprise/urgence du FOMC a choqué les marchés en voyant la peur prendre le devant de la scène. Le mouvement qui devait calmer les traders, en mettant en place une série de mesures sûres sous la forme d’une politique fiscale, a fait tout sauf cela. Les traders se sont souvenus de la dernière fois qu’un taux d’urgence aussi élevé a été annoncé, et c’était lors de la crise financière de 2008. L’appel des pays du G7 n’a rien fait pour endiguer l’hémorragie et a créé la toile de fond de ce qui allait suivre plus tard dans la semaine.

Mercredi :

Mercredi, la Banque du Canada a suivi ses voisins en abaissant ses taux d’intérêt à 1,25 %. Les données du PIB australien ont été meilleures que prévu.

Jeudi :

Les jours des banques centrales, comme Mark Carney et Stephan Poloz de la Banque d’Angleterre et de la Banque du Canada, ont tout deux discuté de l’état des économies de l’Angleterre et du Canada. La propagation du coronavirus en Europe se poursuivant, le premier décès a été signalé au Royaume-Uni.



Vendredi :

Aujourd’hui, tous les yeux sont tournés vers le chiffre qui viendra des États-Unis à 8h30 du matin sur la côte Est. Les Salaires non agricoles. Ce chiffre sera-t-il supérieur ou inférieur aux 175 000 emplois créés en février ?

Mouvements de marchés majeurs

Or

SP500