Que signifie la baisse des taux de la BOE pour les marchés ?

Après la réduction des taux de la Réserve fédérale américaine lors du Super Tuesday de la semaine dernière, il était presque inévitable que les banques centrales du monde entier suivent. Quelques jours après cette annonce, la Banque du Canada a suivi ses homologues nord-américains en annonçant que Stephan Poloz allait également réduire les taux. Qu’en est-il des Européens ? Quelles mesures pourraient-ils prendre pour atténuer les tensions sur les marchés ?

Mercredi matin, la Banque d’Angleterre a annoncé qu’elle allait elle aussi réduire ses taux, dans le cadre de sa première réduction d’urgence depuis la crise mondiale de 2008. Cette décision intervient alors que la banque affirme que son intention sera de “protéger les entreprises et les emplois”. Cette baisse des taux atteint son point le plus bas de l’histoire, la banque espérant ainsi assurer la relance de l’économie alors que le virus du coronavirus s’aggrave.

À qui cela sert-il ?

Les effets de cette situation se présentent sous deux formes : d’une part, le prêt et, d’autre part, l’augmentation potentielle de la confiance des consommateurs. Deuxièmement, ils contribuent à stimuler l’activité des investisseurs sur les marchés. Cette dernière a déjà commencé à prendre forme, le FTSE 100 ayant connu une hausse de près de 2 % dans la foulée immédiate de la nouvelle.

Cependant, bien que cette nouvelle soit susceptible de stimuler les prêts à la consommation et d’accroître l’activité d’emprunt, elle a déjà créé la panique, car les cours des actions ont commencé à chuter une fois la nouvelle bien digérée. Comme le montre le graphique ci-dessus. Il semble que Batman ait été appelé pour sauver tout le monde. Cependant, ceux qui ont été sauvés ne savaient pas que l’ampleur du problème était telle qu’il fallait une intervention de Batman pour sauver la situation. Cette analogie est similaire à ce que nous avons vu se produire lorsque la FED a initialement réduit les taux. Les marchés se sont d’abord redressés, avant de s’effondrer ensuite.

La tempête liée au Coronavirus semble s’intensifier et créer davantage de dégâts. Jusqu’à présent, sur plus de 25 000 personnes testées, 373 cas ont été signalés. Puisque l’infection se répand, les rassemblements publics et les manifestations sportives ont commencé à être annulés par mesure de précaution. Arsenal et Manchester City ont décidé de reporter leur match de football, ce qui pourrait entraîner la même chose pour d’autres équipes de football.

Effets sur la livre sterling

Ce mouvement a permis à la livre de se renforcer par rapport au dollar. La livre a bougé de 1252 pips en moins d’une heure, mais le niveau d’incertitude de ce que cela signifiait réellement a fait que les marchés sont revenus aux taux cotés avant l’annonce de la nouvelle.

Jeudi, la BCE devrait suivre l’exemple des autres grandes banques centrales du monde en procédant à une réduction d’urgence. La présidente de la Banque, Christine Lagarde, a déjà déclaré avec force que l’Europe doit agir pour assouplir les marchés. Dans ce que beaucoup considèrent comme une forme d’orientation prospective, sur ce qu’elle fera probablement demain. Si cette décision devait être prise, ce serait la première coupure d’urgence depuis 2008, et la première fois que les trois grandes banques centrales prennent une décision conjointe aussi importante pour le bien des marchés mondiaux depuis l’éclatement de la bulle immobilière et hypothécaire aux États-Unis.