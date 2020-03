Qu’est-il arrivé à l’or digital ? Le Bitcoin s’effondre

L’histoire a toujours dit que Bitcoin était l’or digital. Il servait de refuge en période de troubles. Mercredi et jeudi, le bitcoin a chuté de près de 50 % alors que la panique de la pandémie de coronavirus, désormais mondiale, s’infiltrait sur les marchés des devises de crypto-monnaies, le jour où la BCE tentait d’apaiser les tensions sur les marchés. La monnaie digitale, qui a commencé la semaine à 8 300 dollars, est tombée à 3 770 dollars jeudi. Quelle en a été la cause ? Pourquoi la crypto-monnaie n’a-t-elle pas augmenté au milieu de la panique sur les marchés boursiers et monétaires ? Pour en comprendre les raisons, il faut comprendre le concept de “safe havens”.

Qu’est-ce qu’un “Safe Haven” dans le trading ?

Un refuge dans le domaine du trading financier est souvent considéré comme le refuge que les investisseurs et les négociants utilisent pour se protéger de l’incertitude. Cette incertitude peut être liée à des questions politiques, à des tensions sociales, à des influences économiques et même à des innovations technologiques ou à leur absence. L’incertitude récente sur les marchés a été davantage un facteur sanitaire et social, l’OMS qualifiant désormais COVID-10 de pandémie mondiale. Avant l’annonce, les marchés étaient déjà en proie à des tensions, des reventes ayant eu lieu sur la plupart des marchés d’indices nationaux, comme le SP500 aux États-Unis. Alors, avec ces marchés en baisse, y avait-il quoi que ce soit en hausse ?

Les safe havens, ou valeurs refuges, sont considérés comme indépendants du marché et offrent aux clients la tranquillité d’esprit de savoir qu’ils ont résisté à l’épreuve du temps. L’or est considéré comme le porte-drapeau des valeurs refuges, car c’était le moyen d’échange avant le système monétaire FIAT et l’introduction des banques centrales.

Le métal inspire donc un certain niveau de confiance aux traders que lorsque tout le reste échoue. Nous avons encore la base de l’or, et cette matière première peut couvrir les risques des marchés monétaires. Qu’en est-il de l’or digital ?

Bitcoin, et plus largement le paysage des crypto-monnaies, est encore un phénomène relativement nouveau. Ils n’ont pas encore obtenu le plein soutien des investisseurs qui croient qu’ils peuvent protéger leurs investissements de toute baisse. À ce stade, Bitcoin semble agir davantage comme un actif intéressant plutôt qu’une nécessité. Il ne reste plus que ses principaux partisans pour croire encore en son potentiel en dehors de la crise.

Donc, pour en revenir à la revente de 50 %, sans peut-être encore obtenir le statut de valeur refuge, un autre attrait de la crypto-monnaie était la nature volatile de ses mouvements. Cependant, maintenant que nous constatons que les niveaux de volatilité des marchés traditionnels dépassent ceux de celui-ci, le volume des échanges est resté sur les marchés monétaires, ceux qui négocient des bitcoins en tant que jeu de diversification, vendant leurs positions pour trouver des opportunités ailleurs.

L’une des opportunités créées a été la réponse récente des banques centrales du monde entier, qui ont mis en place des politiques fiscales pour donner de l’air aux marchés. La BCE a annoncé qu’elle soutiendra la ligne de crédit aux banques européennes, qui pourraient voir leurs emprunts baisser et les dépenses des consommateurs diminuer en cette période de panique. Les marchés n’ont cependant pas été trop impressionnés par cette nouvelle, ce qui a conduit à des appels pour prendre des mesures supplémentaires.