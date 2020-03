Rishi à la rescousse alors que le Royaume-Uni s’engage à consacrer 15% de son PIB à la lutte contre le COVID-19

Par Eliman Dambell

Mardi, le gouvernement britannique a engagé 330 milliards de livres pour tenter de calmer le chaos que le Coronavirus a causé à ses citoyens. Le gouvernement s’est engagé à consacrer l’équivalent de 15 % de son PIB à l’aide aux petites entreprises, aux propriétaires et à tous ceux qui sont financièrement touchés par COVID-19.

Le jour de l’annonce, le FTSE 100 a réagi, passant d’un minimum de 4997 à un maximum de 5367. Cependant, comme nous l’avons vu lorsque la FED a pris des engagements financiers similaires, l’effet n’est que de courte durée car les marchés sont encore très incertains. Cette incertitude découle du fait que, bien que nous observions des mesures importantes d’un point de vue fiscal et politique, les problèmes sous-jacents demeurent.

Cependant, si nous sommes capables de regarder au-delà des questions sous-jacentes, qui bénéficie le plus de cette initiative du gouvernement britannique ? Et quand verrons-nous enfin ses effets se répercuter sur le consommateur de tous les jours ?

Qui en bénéficie?

Le prêt garanti par le gouvernement, qui sera divisé en deux programmes principaux pour les PME et les grandes entreprises, devrait commencer dans les prochains jours. Le prêt sera assorti de taux “favorables”, qui n’ont pas été divulgués initialement.

En outre, Sunak a précisé les détails de la structure de ce programme pour les petites entreprises. Expliquant que des prêts ou des subventions d’un montant maximum de 25 000 £ seraient accordés aux industries suivantes. Il s’agit notamment du secteur de la vente au détail et de l’hôtellerie. Dans sa citation à ce sujet, il a déclaré : “Chaque magasin, pub, théâtre, salle de musique, restaurant ne paiera aucun taux d’intérêt commercial pendant 12 mois”.

Cette annonce est intervenue alors que le Royaume-Uni se rapproche dangereusement de plus de 2000 cas de coronavirus signalés. Alors que le taux de mortalité avoisine les 3%.

Le FTSE 100

Avant l’annonce, nous avons vu le FTSE 100 connaître des niveaux de vente énormes, avant de créer ce que l’on appelle une ligne de soutien. La ligne de soutien est connue comme le niveau plancher en matière de mouvement des prix, où les marchés commencent à se stabiliser. Cependant, lorsque le FTSE a commencé à s’établir sur ce nouveau plancher, les marchés ont été informés par Sunak et ses plans et ceux du gouvernement pour sauver l’économie britannique de COVID-19. Ce mouvement Batman, essentiellement pour une courte période, comme le montre la zone mise en évidence dans le graphique ci-dessous, a donné confiance aux investisseurs et a incité les traders à acheter sur FTSE.

Cependant, les achats ont cessé, lorsque les marchés ont atteint le plafond en termes de prix, ou de résistance, et que les investisseurs ont commencé à vendre leurs positions, car ils ont réalisé que même si le mouvement de Sunak était excellent, il serait insuffisant pour mettre fin à la pandémie actuelle.

De fait, les marchés continuent à faire du ping-pong. Beaucoup attendent encore de voir si le Royaume-Uni va prendre d’autres mesures pour aider à stopper l’hémorragie. Vont-ils fermer des écoles ? Les frontières seront-elles fermées ? L’état d’urgence sera-t-il déclaré ? Le gouvernement britannique semble attendre le bon moment avant de déclarer une telle action. Mais n’est-ce qu’une question de temps ? Et si c’est le cas, comment les marchés réagiront-ils à une telle mesure ?