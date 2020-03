Une opportunité de vente immédiate se profile alors que la paire fait face à ses MM 100 et 200 jours

La hausse de la paire EUR/USD s’est une fois de plus accentuée hier et la nuit dernière, avec un sommet à 1.1085, alors que la paire a marqué en début de semaine un nouveau creux annuel à 1.0635.

Tout comme cela a été le cas depuis le début de la semaine, c’est en premier lieu à la baisse qui explique la hausse de EUR/USD. Ce recul s’est nettement renforcé hier face aux chiffres catastrophiques des inscriptions hebdomadaires au chômage US, qui ont dépassé les 3.2 millions pour la semaine terminée le 21 mars, et qui vont sans doute encore empirer davantage au cours des prochaines semaines.

Ce vendredi, les investisseurs auront encore deux statistiques US importantes à surveiller dans le calendrier économique.

A 13h30, ce seront les dépenses des ménages US et l’indice des prix Core PCE qui y est rattaché qui seront surveillés.

Les dépenses des ménages sont prévues en hausse de 0.2% pour le mois de février, une performance identique au mois précédent. L’indice des prix Core PCE annuel de son côté attendu à 1.7% contre 1.6% précédemment selon le consensus des analystes.

A 15h, il faudra ensuite s’intéresser de près à l’indice de confiance des consommateurs américains de l’Université du Michigan. Il s’agira de la seconde estimation, et celle-ci devrait être sensiblement révisée en baisse à 90 points après 95.9 points en première estimation.

En ce qui concerne l’analyse technique, on relèvera que la cassure au-dessus du seuil psychologique de 1.10 hier constitue un signal positif important. Un autre pourrait suivre aujourd’hui, la moyenne mobile 100 heures étant sur le point de croiser au-dessus de la moyenne mobile 200 heures, ce qui constituerait également un signal haussier.

D’un autre côté, l’étude du graphique journalier montre que la paire est arrivée dans la zone des moyennes mobiles 100 et 200 jours situées à 1.1040 et 1.1080, et celles-ci ont peu de chances d’être franchies sans catalyseur concret.

Dans le cas contraire, il est probable que la paire corrige, un mouvement qui pourrait d’ailleurs être renforcé par des prises de bénéfices puisque l’Euro a gagné plus de 400 pips depuis le début de la semaine et que la pause hebdomadaire du weekend approche.

Une faiblesse qui ramènerait la paire sous 1.10 serait certes un signal fortement négatif, mais ce n’est que sous 1.0950 que l’on pourrait confirmer un retournement baissier.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1030 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1