Ventes aux USA se poursuivent avec l’arrivée de la garde national

Le dimanche devient le jour qui donne le ton à tout ce qui va suivre dans le monde. Non seulement sur les marchés par l’action fiscale, mais aussi dans la vie quotidienne par les décisions politiques. Ce sont principalement les États-Unis qui ont donné le ton ces dernières semaines. La semaine dernière, la Réserve fédérale a annoncé une nouvelle baisse des taux d’intérêt. Laissant le taux de base à ZERO. Cette décision a été suivie par l’annonce que les États-Unis envisageraient également d’ajouter un plan de relance de 1,2 trillion de dollars pour aider à atténuer la pression que subissent les marchés et les consommateurs. La semaine suivante, plusieurs pays du monde entier ont annoncé des mesures similaires, notamment le Royaume-Uni, où Rishi Sunak a présenté un important plan de relance.

Ce week-end, les États-Unis ont annoncé qu’ils enverraient la Garde nationale dans 28 États du pays, dont l’État de New York, qui compte à lui seul plus de 15 000 cas de COVID-19. Cette décision vise à mettre en œuvre des mesures de “distanciation sociale”. Cette mesure a entraîné d’énormes ventes sur les marchés à terme, car les ordres de vente à découvert sont limités, ce qui a eu pour effet d’interrompre le trading. Si l’on en croit les marchés à terme, cette semaine pourrait bien être la plus volatile de toutes.

Marchés impactés

Contrats à terme de NASDAQ

Cet indice, qui comprend les actions US TECH, a perdu jusqu’à 600 points dans les négociations à terme lors de l’annonce. Cette chute, qui s’est produite peu après l’ouverture des marchés à terme dimanche soir, a vu les marchés limiter leur baisse, un terme que beaucoup connaissent depuis quelques semaines, car le volume baissier a submergé la bourse au point de la fermer provisoirement. Pour mieux comprendre cela, c’est comme si l’entrée dans une gare était limitée en raison de la surpopulation, ce qui conduit le personnel à limiter l’entrée de nouveaux voyageurs jusqu’à ce que le service soit réglementé.

Comme le montre le graphique ci-dessous, cela a fonctionné, après avoir rencontré un vide et donné l’ordre de baisse limite, les marchés ont commencé à se consolider à un prix de 6733. Aujourd’hui, beaucoup se tournent vers les États-Unis pour savoir si la consolidation va s’arrêter ou s’il y aura d’autres pressions baissières, car les mesures imposées par le gouvernement déstabilisent l’idée de “vie normale”.

Contrats à terme de SP500

Le Standards & Poor 500, plus connu sous le nom de S&P500, était un autre des marchés sous pression. La décision de faire appel à la Garde nationale et le conseil de “rester chez soi” signifient que de nombreuses entreprises de consommation ont été contraintes de fermer leurs portes. En conséquence, nous voyons les niveaux auxquels les marchés ont réagi dans le graphique ci-dessous.

Une autre variable qui influe sur l’évolution des prix est l’incapacité du sénat américain à trouver un accord sur ce que devrait être le plan de relance. L’absence d’engagement ferme a fait que, bien qu’on ait dit aux marchés que “l’aide arrive”, le nombre de renforts n’a pas été convenu, ce qui signifie une impasse pour toutes les parties concernées.

Si l’on en croit ce qui précède, beaucoup peuvent craindre que la même chose se produise dans de nombreuses régions du monde, avec le renfort de l’armée sur le terrain, pour aider à faire respecter le couvre-feu comme moyen de réduire la propagation du virus.