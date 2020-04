938 meurent alors que le UK devrait étendre la durée du confinement

En une semaine que beaucoup qualifiaient de “semaine du pic” dans la bataille contre le Coronavirus, le Royaume-Uni a enregistré son jour le plus meurtrier. Il a été rapporté que 938 décès ont été enregistrés, le Royaume-Uni se trouvant dans la dernière semaine du confinement initial de 3 semaines mis en place par le Premier ministre Boris Johnson. En comptant les chiffres du mercredi, le Royaume-Uni compte malheureusement aujourd’hui près de 7100 décès. Cela signifie que le taux de mortalité actuel au Royaume-Uni est bien supérieur à 11 %. Ce qui représente 8 % du nombre total de décès par COVID-19 dans le monde.

La nouvelle arrive alors que le Premier ministre Boris Johnson reste stable mais en soins intensifs avec sa propre bataille contre le virus. Selon Rishi Sunak, qui était au pupitre lors de la réunion d’information quotidienne du Royaume-Uni sur la pandémie. Boris est “assis dans son lit et son état s’améliore”. Boris, dont le confinement de trois semaines doit prendre fin peu après le week-end de Pâques, doit maintenant regarder le cabinet décider des prochaines étapes.

Domic Raab, le premier secrétaire qui est maintenant effectivement en charge, en l’absence du Premier ministre, n’a pas encore pris de décisions définitives sur la possibilité d’un assouplissement de la quarantaine. Depuis, le Parlement a déclaré que la révision du confinement aura lieu comme initialement suggéré, 21 jours après la mise en œuvre initiale. Comme il a été mis en œuvre le 23 mars, la révision doit avoir lieu le 16 avril.

Cependant, bien que Downing Street n’ait toujours pas pris de décision, le Pays de Galles l’a fait. Dans une déclaration de la ministre galloise du logement et des collectivités locales, Julie James, “Cela fait presque deux semaines et demie que nous avons demandé aux gens de rester chez eux, de travailler chez eux chaque fois qu’ils le peuvent et de ne plus faire de trajets inutiles. Ces mesures resteront en place la semaine prochaine”.

Elle a ensuite ajouté : “Nous nous baserons sur les preuves scientifiques pour déterminer quand le moment sera venu d’apporter les changements nécessaires. Pour l’instant, ce n’est pas le bon moment”.

Statistiques du coronavirus

Alors que la décision du cabinet britannique devrait également s’appuyer sur les chiffres scientifiques : où se situe exactement la monnaie britannique ?

Dans le monde entier, on compte actuellement plus de 1 478 288 cas de coronavirus signalés. Le Royaume-Uni en compte 60 733. Jusqu’à présent, environ 280 000 personnes ont été testées pour le virus. Cela signifie que si le Royaume-Uni assouplit prématurément les restrictions en termes de confinement, les chances d’une nouvelle épidémie potentielle subsistent.

Le grand problème sera le test, le gouvernement a récemment commencé à tester environ 10 000 personnes par jour dans tout le Royaume-Uni. Cependant, ce chiffre est peut-être tout simplement trop faible pour tester une partie importante de la population, avant de connaître les véritables chiffres du virus. C’est pourquoi le Royaume-Uni espère être en mesure de tester environ 100 000 personnes par jour. Ces chiffres ne devraient toutefois être atteints qu’à la fin du mois d’avril, ce qui pourrait signifier qu’une prolongation de la période de quarantaine de 21 jours pourrait bien être envisagée.