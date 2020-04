A quoi s’attendre concernant les prix de l’or ?

L’or sur les marchés financiers a la réputation d’être l’un des instruments les plus volatils. En général, ce marché évolue en moyenne d’environ 900 pips par jour, ce qui est extrêmement volatil par rapport à d’autres marchés bien négociés. Cependant, le mois dernier, l’or a atteint des niveaux jamais vus depuis le krach de 2008 et a connu des niveaux de volatilité importants.

En tant qu’actif “plan b” pour la plupart des traders, l’or augmente généralement de valeur lorsque les marchés boursiers sont en mode vente et qu’il y a une forme quelconque d’incertitude sur le marché. Toutefois, lorsque les marchés sont haussiers et en hausse, les prix de l’or fluctuent, car les investisseurs ne voient pas la nécessité d’un “plan b” et cherchent à s’intéresser à la négociation d’actions et d’indices à plus long terme.

Après les récentes baisses des actions, l’or a grimpé jusqu’à 1 705 dollars en quelques jours seulement, après s’être consolidé dans la fourchette de 1 520 à 1 570 dollars au cours des derniers mois. Aujourd’hui, l’or se négocie dans la fourchette des 1 600 dollars, et beaucoup se tournent vers lui pour savoir comment les marchés pourraient continuer à réagir face à la situation actuelle de COVID-19. Quelle pourrait être la prochaine étape pour les prix de l’or, vont-ils continuer à atteindre de nouveaux sommets, ou vont-ils revenir aux récents creux ?

Analyser les prix de l’or

En analysant le prix de l’or, vous devez tenir compte de l’environnement actuel du marché. La raison pour laquelle l’or a été si volatile est principalement due au coronavirus. Lorsque le virus a commencé à se propager fin février, beaucoup ne savaient pas à quoi s’attendre, car il s’agissait d’un phénomène nouveau. En conséquence, les marchés ont paniqué et se sont déplacés à une vitesse effrénée.

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’année 2020 a été marquée par d’énormes fluctuations du prix de cet instrument refuge. Le 21 février, le prix s’échangeait à 1571 dollars, alors que le virus était encore principalement basé en Extrême-Orient, après son apparition signalée à Wuhan. Deux semaines plus tard, le 4 mars, le prix a augmenté de près de 140 dollars et s’est négocié à 1 705 dollars, son plus haut niveau en huit ans. Pour mettre les choses en perspective, il a fallu 5 mois à l’or pour atteindre ce niveau au cours du premier semestre 2019.

A quoi s’attendre pour la suite ?

Compte tenu de ce qui précède, quelle est la prochaine étape ? Beaucoup pensent que ce n’est qu’alors que le véritable impact de la crise commencera à se faire sentir que le prix de l’or continuera à augmenter. Ces dernières semaines, le marché a déjà commencé à se consolider et à créer une fourchette de prix de 1580 et 1660 dollars. Si les nouvelles du virus commencent à s’aggraver et que les gouvernements du monde entier ne parviennent pas à gérer la crise, et doivent même recourir à l’armée pour imposer des mesures de confinement à l’approche de l’été, beaucoup pourraient y voir un signe de fuite vers les investissements dans l’or.

D’un autre côté, comme nous le voyons actuellement, avec la Chine qui commence à revenir à une certaine normalité et de nombreux pays fortement touchés sur le point d’atteindre le “pic”, les marchés pourraient croire que le pire est passé et que cela pourrait conduire l’or à connaître d’énormes ventes, alors que la confiance des investisseurs revient et que la tendance haussière à laquelle nous avons assisté ces dernières années se poursuit.