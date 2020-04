A quoi s’attendre dans les marchés cette semaine ?

Par Eliman Dambell

La dernière semaine d’avril s’annonce comme l’une des plus marquantes de ces dernières semaines, car plusieurs événements et manifestations liés au marché sont en parallèle. La saison des bénéfices se poursuit avec plusieurs annonces de grosses entreprises. La confiance des consommateurs américains et les chiffres du chômage seront également publiés. En outre, alors que nous nous dirigeons vers le mois de mai, de nombreux pays dans les pays les plus touchés ont commencé à établir leurs plans pour lever les restrictions de confinement et rouvrir leurs économies respectives.

Allemagne, Italie et Espagne en Europe, les directives du président Trump ont été bien documentées aux États-Unis, et divers autres pays ont également exposé leurs espoirs pour l’avenir. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, lui-même victime de la COVID-19, devrait reprendre le travail, près d’un mois après avoir été contaminé par le virus.

Avec le “pic” de nouvelles infections virales qui risque de se produire, et alors que nous sommes à la fin du mois d’avril, de quoi d’autre les acteurs du marché doivent-ils être conscients ?

Rapport sur les bénéfices

Après que plusieurs sociétés de services financiers et banques de premier plan ont déclaré leurs bénéfices du premier trimestre, c’est au tour des géants de la technologie. Cette semaine, les marchés verront enfin à quel point le Coronavirus a fait des ravages dans des entreprises telles qu’Apple et Amazon. Les deux géants annoncent jeudi leur performance pour le premier trimestre 2020, et Alphabet publiera leurs chiffres demain.

Beaucoup s’attendent à ce qu’Apple soit potentiellement le plus touché, la majorité de leurs magasins physiques étant fermés et les dépenses des consommateurs ayant diminué. Alors que les principaux services d’Amazon ainsi qu’Alphabet, société mère de Google, capitalisent alors que de plus en plus de personnes naviguent sur Internet, en ces temps de distanciation sociale.

Données fondamentales

Dans le monde entier, cette semaine devrait être l’une des plus chargées en ce qui concerne la publication de données économiques fondamentales. Lundi, la Banque du Japon a commencé par maintenir ses taux inchangés, mais il pourrait y avoir encore des surprises à venir. Aux États-Unis, les marchés attendent la publication de plusieurs données à fort impact. À commencer par le rapport sur la confiance des consommateurs demain, ainsi que la balance commerciale anticipée des biens. En plus de ce mercredi, il y aura le trio de la décision sur les taux du FOMC, les chiffres annualisés du PIB ainsi qu’une conférence de presse du président de la FED, Jerome Powell.

Le thème des décisions des banques centrales se poursuit en Europe, où Christine Lagarde prendra également une décision sur les taux, suivie d’une conférence de presse. Toutefois, les marchés pourraient se rapprocher de l’Allemagne et de l’Italie, qui feront toutes deux état de leur PIB et de leur taux de chômage.

Les marchés pétroliers ont également continué à glisser en début de soirée dimanche, avec une baisse de près de 9 %. Cependant, après avoir fait les gros titres pendant la majeure partie de la semaine dernière, l’actualité pétrolière pourrait être reléguée au second plan dans les informations relatives au marché.