Alors que le 1er trimestre se termine, la saison des bénéfices commence

Nous sommes maintenant à la mi-avril, le premier trimestre de 2020 étant maintenant derrière nous, c’est le moment où les entreprises publient leurs résultats financiers du premier trimestre. C’est au cours de la saison des bénéfices que la plupart des entreprises publiques, si ce n’est toutes, publient leurs chiffres de performance aux actionnaires. Ces chiffres montrent comment l’entreprise s’est comportée financièrement et ont un impact direct sur le cours de l’action. Un premier trimestre positif ou meilleur que prévu signifie que la valeur de l’entreprise augmentera. En revanche, une performance inférieure à la valeur nominale ou une déclaration moins bonne que prévu entraînera une baisse du prix de l’action.

Les résultats seront publiés au cours des prochains mois et fourniront une première indication des performances de l’entreprise en cette période de crise.

Pourquoi cette saison des bénéfices est-elle importante ?

Depuis que la pandémie a frappé, la majorité des répercussions dont nous entendons parler ont fait la une des journaux. Qu’il s’agisse de la fermeture des activités quotidiennes. entraînant le chômage du personnel associé à ces entreprises, et les répercussions qui s’ensuivent. Outre les demandes d’indemnités de chômage, nous n’avons pas encore vu les véritables données concernant les résultats des entreprises.

C’est pourquoi nombreux sont ceux qui anticipent cette saison des bénéfices. Elle ne fera pas que nous éclairer sur ce qui s’est passé, mais elle nous donnera aussi une mise à jour de ce qui se passe actuellement et qui pourrait encore nous être réservé dans un avenir proche. De nombreux travailleurs et ceux à qui l’on a dit de rester chez eux peuvent croire qu’une fois que le confinement sera enfin terminé, avec suffisamment de tests pour tous, et même éventuellement un vaccin, nous pourrions voir la vie revenir à la “normale”.

Cependant, la vie pourrait être bien différente, notamment en ce qui concerne l’emploi, car beaucoup de personnes perdraient leur travail. Cela se produira alors que de plus en plus d’entreprises feront faillite ou devront se battre pour profiter des mesures de relance proposées par leur pays d’origine. Cela sera probablement dû au fait qu’il y aura une file d’attente innombrable d’entreprises qui feront la queue pour recevoir ce type de soutien, avant de commencer à être en mesure de rouvrir et de reprendre leurs activités.

Quelles sont donc les entreprises qui doivent annoncer leurs performances et que doivent rechercher les travailleurs de ces entreprises ?

Quelles sont les entreprises qui publieront leurs résultats ?

Le lancement des rapports sur les bénéfices a démarré hier. JP Morgan et Johnson ont été les deux plus grandes entreprises à annoncer leurs résultats. JP Morgan, l’une des plus grandes banques du monde, a vu ses performances baisser de 69 % par rapport à la même période l’année dernière. Un autre titan des services financiers, Wells Fargo, a vu ses performances baisser de 90 % en publiant ses résultats.

Johnson and Johnson a cependant vu le cours de son action augmenter, ses performances étant meilleures que prévu. L’entreprise qui dit espérer développer entre 600 et 900 millions de doses de son virus COVID-19 d’ici avril prochain signifie que les travailleurs de ses usines vont probablement continuer et que le potentiel d’augmentation du personnel existe également.

Pour ceux qui cherchent à savoir quelle entreprise pourrait annoncer ses bénéfices, il existe des calendriers de bénéfices gratuits disponibles en ligne, et ils montreront toutes les entreprises devant annoncer leur performance au 1er trimestre.