Après le rebond d’hier, EUR/USD fait face à une résistance clé, opportunité de vente ?

La paire EUR/USD a gagné du terrain hier face à plusieurs facteurs, mais a ensuite tempéré sa hausse, si bien qu’au final, les mouvements d’hier n’ont eu que peu d’impact sur le contexte général baissier de l’Euro-Dollar.

L’indice ZEW du sentiment économique en Allemagne avait en effet fortement rebondi pour le sous-indice de la situation actuelle, ce qui a été salué bien que le sous-indice des anticipations ait de son côté chuté bien plus que prévu.

Dans l’après-midi, Trump a également évoqué de nouvelles aides à l’économie US. Les montants commencent à être démentiels, ce qui suscite des craintes quant à la solvabilité des USA, ce qui a temporairement pesé sur le billet vert.

Aujourd’hui, le calendrier économique ne contiendra aucun événement majeur concernant l’EUR/USD, ce qui pourrait plaider pour une journée d’hésitation, surtout que les traders attendent de pied ferme les indices PMI préliminaires du mois d’avril pour l’Europe demain matin, et les inscriptions hebdomadaires au chômage pour les Etats-Unis dans l’après-midi.

D’un point de vue graphique, ont notera que l’EUR/USD se trouve dans un large triangle baissier, comme on le voit sur le graphique plus bas dans cet article.

La moyenne mobile 100 heures s’affiche également comme un obstacle, ayant bloqué tous les rebonds de l’Euro ces derniers jours.

Or, l’EUR/USD se trouvant actuellement proche de la borne haut du triangle et de la MM100h, le scénario le plus probable pour aujourd’hui semble être la baisse selon les facteurs techniques.

Dans ce cadre, le premier support important à surveiller se situe vers 1.0815-20, avant le seuil psychologique de 1.08, puis la zone de 1.0770.

A la hausse, une rupture au-dessus de la moyenne mobile 100 heure et de la borne haute du triangle cité plus haut mettrait en ligne de mire à moyenne mobile 200 heures, actuellement proche du seuil psychologique de 1.09.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0860 sur le forex.

Graphique EUR/USD H1