Aucun changement dans la tendance de la paire EUR/USD depuis la réouverture du forex hier soir, l’Euro-Dollar restant contenue dans un étroit range 1.0920-1.0950 qui prévalait déjà depuis jeudi dernier, suite à une poussée haussière alors que le Dollar faiblissait face à de nouvelles injections massives de liquidités de la Fed et face au nouveau record historique des inscriptions hebdomadaires au chômage US.

Or, cette semaine sera encore plus dense du point de vue des événements du calendrier économique susceptibles d’influencer les échanges sur la paire EUR/USD.

Que doit-on surveiller dans le calendrier économique de cette semaine ?

Ce lundi de Pâques sera naturellement vide, ainsi que la journée de demain, mais le programme va considérablement s’animer à partir de mercredi.

On attendra en effet les ventes au détail du mois de mars, à 14h30. Les économistes anticipent une chute de 0.7% en raison de la fermeture de nombreux commerces face à la pandémie de coronavirus.

Simultanément, les traders s’intéresseront également à l’indice de la Fed de New-York du mois de mars. Le consensus prévoit une chute à -35 points après -21.5 points précédemment. La production industrielle du mois de mars est également au programme, et est attendue à -4.2% après +0.6% en février.

Le lendemain, les inscriptions hebdomadaires au chômage devraient encore révéler plusieurs millions de nouveaux demandeurs d’emplois. L’indice de la Fed de Philadelphie devrait quant à lui reculer à -30 après -12.7 précédemment selon les prévisions.

Point technique EUR/USD : L’avis de UOB

D’un point de vue graphique, on notera que la banque UOB affiche un avis plutôt négatif dans son analyse du jour :

“Après avoir augmenté rapidement jeudi dernier, l’euro s’est négocié tranquillement et dans une fourchette étroite (entre 1,0917 et 1,0951) vendredi. La consolidation a entraîné une perte rapide d’élan et le risque d’une progression soutenue de l’euro pour aujourd’hui est faible. L’euro est plus susceptible de dériver vers le bas, mais toute faiblesse est considérée comme faisant partie de la fourchette 1.0880/1.0950 (une cassure nette de 1.0880 n’est pas probable pour aujourd’hui)”.