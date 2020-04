Bénéfices des actions majeures attendus, alors que l’inflation baisse au Royaume-Uni

L’histoire des marchés du pétrole a retenu l’attention de la plupart des gens ces derniers jours. Le pétrole a toujours été l’une des matières premières les plus volatiles au monde, avec des fluctuations importantes dues aux tensions actuelles de l’offre et de la demande et aux conflits au Moyen-Orient. Les mouvements volatils sporadiques de cette semaine ont créé des niveaux de mouvements jamais vus auparavant et, de ce fait, les titres des nouvelles financières ont négligé d’autres sujets.

Cependant, comme nous sommes maintenant à mi-chemin de l’avant-dernière semaine d’avril, nous nous tournons vers les autres sujets d’actualité du marché qui ont pu jusqu’à présent être étouffés.

Saison des bénéfices

La deuxième semaine de la saison des bénéfices a jusqu’à présent été ignorée par de nombreux acteurs des marchés, qui ont cherché sur d’autres marchés financiers des opportunités de trading à plus court terme. Cette semaine, nous avons vu IBM publier ses chiffres du premier trimestre, ce qui a entraîné une baisse de 1,3 % du cours de ses actions. Les revenus du géant technologique ont chuté de 3 % par rapport à la même période l’année dernière.

Outre IBM, plusieurs autres grandes sociétés américaines cotées en bourse annonceront leurs chiffres cette semaine. Parmi ces sociétés, les rares qui seront consultées seront PayPal, le Crédit Suisse et Delta Airlines.

Pour ceux qui ne s’intéressent pas au trading des actions individuelles, cette semaine pourrait voir les principaux indices comme le S&P 500 et le Nasdaq osciller en fonction des chiffres qui seront publiés.

Inflation au Royaume-Uni

Mercredi, l’inflation au Royaume-Uni a chuté avec la publication du rapport sur l’indice des prix à la consommation en livres sterling. Le rapport a montré que les dépenses de consommation ont ralenti, car beaucoup restent prudents en ce qui concerne les dépenses pendant la crise COVID-19. Les chiffres de l’IPC se sont établis à 1,5 %, soit 0,5 % de moins que le taux cible de la Banque d’Angleterre.

Cette baisse est le résultat du verrouillage des marchés dans tout le Royaume-Uni, où la plupart des magasins de grande surface qui ne sont pas essentiels ont été priés de fermer leurs portes. Avec des acheteurs potentiels à la maison, et beaucoup de pertes d’emploi, les détaillants n’ont pas eu la possibilité d’ouvrir, et encore moins d’augmenter les prix.

Le rapport a constaté qu’une chute des prix liés à l’habillement a été l’un des principaux facteurs de la chute de l’indice en mars. Généralement, après les soldes de Noël et d’hiver, les prix des vêtements augmentent à l’approche du printemps et du changement de saison du point de vue de la mode. Cependant, cette année, cela ne devait pas être le cas.

L’Office des statistiques nationales a déclaré à propos de cette baisse “Les prix augmentent généralement entre février et mars, et la baisse de cette année est la première depuis 2015 et seulement la deuxième depuis le début de la série construite (inflation) en 1988”.

Au cours de la semaine, les opérateurs seront probablement attentifs aux chiffres similaires du CPI qui seront publiés par le Canada, le Japon et une multitude d’autres pays. Ce vendredi, la Commission européenne publiera également ses prévisions économiques, qui pourraient s’avérer être des projections en fonction de l’évolution du marché.