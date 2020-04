Comment se présentent les marchés après le congé de Pâques ?

Après une semaine de négociation plus courte, les marchés sont revenus mardi avec plusieurs points clés encore indécis. La crise COVID-19 s’étant étendue de la mi-mars à la fin mars, de nombreux pays du monde entier ont été contraints d’imposer un verrouillage strict des marchés.

Ces fermetures ont duré environ 3 à 4 semaines et beaucoup d’entre elles sont maintenant terminées. Les pays vont-ils choisir de les prolonger ? Avec tous ces récents points d’incertitude, les marchés boursiers et les indices américains ont continué à augmenter, beaucoup pensent que cela est dû au soutien de l’économie par la FED. Cependant, avec cette semaine qui voit la saison des bénéfices commencer pour le premier trimestre, verrons-nous les chiffres des bénéfices des entreprises être meilleurs ou pires que prévu, et comment cela pourrait-il affecter les prix des actions ?

Beaucoup de questions restent sans réponse, et beaucoup de choses à déballer, c’est pourquoi nous vous présentons ci-dessous un aperçu de ce qui va se passer cette semaine.

Discussion sur le Pétrole par l’OPEP

La semaine dernière, la grande nouvelle a été la réunion de l’OPEP+, avec la Russie et l’Arabie Saoudite, les deux grands producteurs de pétrole qui ont discuté des moyens de sauver le marché du pétrole. La discussion s’est concentrée sur la conclusion d’un accord sur les réductions de production. En espérant qu’une réduction de l’offre stimulerait la demande. Un projet d’accord a effectivement été conclu, mais l’accord avec le Mexique a été bloqué, car il n’était pas totalement conforme au plan initial. Cependant, il a finalement été scellé dimanche, les États-Unis aidant à régler les problèmes qui existaient entre les deux pays.

L’accord, qui est historique, verra 23 pays unir leurs forces et s’engager à retenir environ 9,7 millions de barils par jour sur les marchés. Bien que l’accord ait été conclu, le prix du pétrole a continué à baisser et se négocie désormais à 22 dollars le baril. Cette chute est attribuée au fait que Saudi Aramco a continué à offrir du pétrole à prix réduit sur les marchés pour un deuxième mois consécutif.

Les blocages mondiaux vont-ils se poursuivre ?

Dimanche n’a pas seulement été historique pour l’accord pétrolier, mais aussi pour ce que nous avons vu se produire avec la France qui a décidé de prolonger son confinement jusqu’au 11 mai. Tout en maintenant les restaurants et les bars fermés jusqu’en juin. Cette décision provient à la suite de voir la France se hisser au 4e rang, derrière l’Espagne, l’Italie et les États-Unis, dans les pays les plus touchés.

Tout comme la France, le Royaume-Uni doit maintenant prendre une décision similaire. Au cours du week-end, le nombre de morts a dépassé les 11 000, et le “pic” n’a toujours pas été atteint, une prolongation jusqu’en mai pourrait bientôt suivre.

Dominic Raab, qui a remplacé le Premier ministre Boris Johnson, qui se remet du virus, a déclaré lundi que “nous faisons beaucoup de travail au gouvernement pour être guidés par la science et les conseils médicaux que vous recevez et je pense que, jusqu’à ce que vous ayez ces preuves, nous allons prendre de l’avance”.

Il viendra un moment dans l’avenir où nous pourrons parler de détente ou de transition, mais nous n’en sommes pas là pour l’instant”.

Beaucoup s’attendent maintenant à ce que la nouvelle d’une prolongation soit annoncée cette semaine. Le Royaume-Uni étant toujours en retard sur les autres pays, une éventuelle prolongation des mesures de confinement pourrait inciter les gens à rester chez eux pendant un mois de plus.