Cours de l’Or : la cible haussière est à 1800$ pour le mois de mai

Les flux de capitaux n’ont pas attendu le choc boursier de février/mars dernier pour arbitrer en faveur des métaux précieux et du cours de l’or. Les traders institutionnels ont commencé à s’exposer à l’achat de manière croissante au démarrage de la guerre commerciale et lorsque les effets négatifs de cette dernière ont brisé la dynamique de la croissance chinoise. Le retournement haussier de la position ouverte sur le contrat future Or a eu lieu à partir du milieu de l’année 2018, surtout de la part des hedge funds en Asie.

En plein cœur de la chute des actions, entre le 10 et le 17 mars dernier, le cours de l’or a cependant baissé de 1700$ à 1450$, la gestion d’actifs étant à la recherche de liquidités pour couvrir les appels de marge sur equities, une parenthèse refermée. En relatif et à long terme (cela est très visible sur le graphique qui expose les bougies japonaises mensuelles avec une échelle logarithmique), la tendance du prix de l’once d’or est haussière depuis 2001 et plus proche de nous donc, depuis 2018. Ce mouvement de fond est maintenant entretenu par la hausse de la volatilité sur les actifs risqués mais reste freiné par la valeur relative du dollar US.

Dans l’immédiat, les métaux précieux ne sont absolument pas pénalisés par la résilience haussière des actions. De nombreux analystes s’interrogent sur les raisons de la poursuite de la reprise haussière des actions, alors que l’année 2020 sera celle d’une récession Historique et que le niveau de l’incertitude général est très élevé. Parmi les sources invoquées pour justifier cette résilience haussière des indices boursiers, les Banques Centrales arrivent à la première place des différents commentateurs de marché, puis vient la perspective d’un traitement contre le coronavirus Covid-19.

La hausse du cours de l’or n’est pas et ne sera pas verticale mais reste portée par la finance institutionnelle qui regorge de liquidités et qui veut se diversifier; d’ailleurs le volume est très faible dans le rebond des actions depuis la fin du mois de mars. Techniquement, les records historiques sont engagés pour cette année 2020, la zone comprise entre 1795$ et 1920$. Le garant technique de la dynamique de fond est à 1550$. Quant au cours de l’Argent, il suivra le leader et peut tendre vers les 16.50$ au mois de mai.

Cours de l’or en bougies japonaises journalières avec le multi time frames ichimoku – source TradingView

Cours de l’Argent-métal en données journalières