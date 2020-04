EUR/USD : 3 facteurs clés envoient l’Euro-Dollar en hausse, les gains peuvent-ils s’accentuer encore ce vendredi ?

La paire EUR/USD a mis fin à deux jours d’incertitude hier, se dégageant d’un étroit range par le haut, et dépassant le sommet de mardi pour venir marquer un pic à 1.0950 en fin d’après-midi.

A l’origine de cette hausse, on retrouve en grande partie une chute du Dollar, qui a démarré timidement face aux inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont marqué un nouveau record pour la troisième fois de suite, à plus de 7 millions.

Mais ce qui a le plus pénalisé le Dollar est le fait que la Réserve fédérale ait annoncé de nouvelles injections de liquidités pour 2 300 milliards de dollars supplémentaires.

“Nous déployons ces pouvoirs de prêt dans une mesure sans précédent, rendue possible en grande partie par le soutien financier du Congrès et du Trésor”, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell. “Nous continuerons à utiliser ces pouvoirs avec force, de manière proactive et agressive, jusqu’à ce que nous soyons convaincus que nous sommes solidement engagés sur la voie de la reprise”.

Enfin, on notera que l’Eurogroupe est parvenu à un accord de soutien à l’économie de la zone euro pour un montant de 500 milliards d’Euros, ce qui participe au climat positif pour la monnaie unique, même si sa réaction initiale à la nouvelle n’a pas été très nette.

En ce qui concerne l’analyse technique, on rappellera que l’EUR/USD a cassé au-dessus de sa moyenne mobile 200 heures et au-dessus du seuil psychologique de 1.09, ainsi qu’au-dessus du (précédent) sommet hebdomadaire vers 1.0920, envoyant donc 3 signaux positifs.

La hausse est pour l’instant bloquée par une résistance à 1.0950, au-dessus de laquelle 1.10 pourrait être visé.

A la baisse, la zone de 1.0915-20 s’affiche comme un support immédiat, avant le seuil psychologique de 1.09, la moyenne mobile 200 heures à 1.0890, la moyenne mobile 100 heures à 1.0865, le seuil psychologique de 1.08 et 1.0770 seront les prochains supports à prendre en compte.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0940 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1