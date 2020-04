L’EUR/USD hésite à se maintenir au-dessus de 1.10 avant deux statistiques US clés

L’Euro-Dollar se montre de plus en plus hésitant sur le forex. La journée d’hier a été composée d’une baisse dans une première partie de séance, avec un creux journalier à 1.0925, mais cette chute a ensuite été annulée par un mouvement de rebond qui a ramené EUR/USD au-dessus de 1.10.

Rebelotte ce matin, avec une nouvelle accélération baissière qui a ramené l’EUR/USD sous 1.10.

Si la correction s’accentue, on tiendra compte d’un potentiel support vers 1.0950, avant le creux d’hier à 1.0925 puis le seuil psychologique de 1.09, sachant que la moyenne mobile 200 heures actuellement sur ce seuil renforce son importance.

En cas de retour de la hausse, le seuil psychologique clé de 1.10 est une résistance immédiate, avant les sommets de la nuit dernière vers 1.1035, puis 1.1050 et 1.11.

On notera que c’est le calendrier économique du jour qui pourrait avoir le dernier mot en ce qui concerne l’évolution de l’EUR/USD ce mercredi.

On attendra en effet cet après-midi le rapport ADP à 14h15. Le consensus anticipe 150.000 destructions d’emploi selon le rapport ADP pour le mois de mars, après 183.000 créations d’emplois le mois précédent.

Plus tard à 16h, on surveillera ensuite l’ISM manufacturier américain du mois de mars, attendu en nette baisse à 45 points après 50.1 points le mois précédent.

Des chiffres décevants pourraient peser sur le billet vert et favoriser la hausse de l’EUR/USD.

On continuera également à surveiller l’évolution de la pandémie de coronavirus, sachant que nombre de nouveaux cas de covid-19 s’est stabilisé autour de 4 000 en Italie, mais que l’Espagne a connu une importante augmentation du nombre de décès et d’infections. La France également rapporté une hausse considérable, dépassant les 50 000 infections, avec plus de 3000 morts.

Enfin, on notera que dans son analyse technique du jour, la banque UOB n’exclut pas un retour de la hausse sur l’Euro-Dollar aujourd’hui :

« Nous avons souligné hier que “la pression à la hausse s’est dissipée” et avons ajouté que “la faiblesse actuelle pourrait s’étendre à 1,0970 (le prochain soutien est à 1,092)”. Bien que notre opinion ne soit pas fausse puisque l’euro a ensuite chuté à 1,0925, le rebond fort et brutal depuis le creux était inattendu. La reprise rapide peut s’étendre à un niveau plus élevé mais pour aujourd’hui, une cassure nette de 1,1110 semble peu probable (la résistance mineure est à 1,1065). Le support est à 1,0975 suivi de 1,0940. Le plus bas de 1,0925 est probablement hors de portée pour aujourd’hui”.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0980 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1