EUR/USD : La pression reste baissière avant un rapport NFP qui pourrait se révéler déterminant

L’Euro-Dollar a encore perdu plus de 100 pips hier, entre un début de journée vers 1.0950, et un creux à 1.0820, alors que le Dollar se renforçait, et que la pandémie de coronavirus continuait à faire des ravages en Europe.

Le Dollar n’a en effet pas été affecté par les chiffres hebdomadaires du chômage US, qui ont marqué un nouveau record historique à 6.6 millions.

Aujourd’hui, le marché de l’emploi US sera de nouveau sous le feu des projecteurs, alors que les investisseurs se concentreront sur le rapport NFP sur les créations d’emplois US du mois de mars.

Le consensus s’attend à 100.000 destructions d’emplois, mais ces chiffres ne rendent pas réellement compte de l’impact du coronavirus, puisque l’enquête sur laquelle ils se basent a été faite avant que les Etats US ne commencent à mettre en place des mesures de confinement et de distanciation sociale.

Il faudra également surveiller ce vendredi l’indice ISM des services du mois de mars, attendu en très forte baisse à 44 points contre 57.3 points le mois précédent.

Enfin, on n’oubliera pas que la fin de semaine approche, et que compte tenu de la forte baisse de l’EUR/USD ces derniers, des prises de bénéfices ne sont pas exclues, ce qui pourrait favoriser un rebond.

D’un point de vue technique, on notera que la banque UOB a expliqué ce matin que de nouvelles pertes ne sont pas exclues aujourd’hui :

Nous nous attendions à ce que l’euro s’affaiblisse hier, mais nous avons estimé qu’il était “peu probable qu’il menace le fort soutien à 1,0840″. La faiblesse qui s’en est suivie a dépassé nos attentes, l’euro s’étant effondré sur un plus bas journalier à 1,0819. La rupture du support fort couplée à l’amélioration de la dynamique de baisse suggère que l’euro est susceptible de s’affaiblir davantage vers 1,0785. Pour aujourd’hui, le prochain support à 1,0750 est probablement hors de portée. Dans l’ensemble, la pression à la baisse actuelle de l’euro est jugée intacte, à moins qu’il ne puisse repasser au-dessus de 1,0900 (la résistance mineure est à 1,0870)”.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0830 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1