EUR/USD : le support à 1.0775$/1.0820$ reste le facteur technique dominant

Le support à 1.0775$/1.0820$ reste le facteur technique dominant sur le cours de l’euro dollar

Le niveau de la volatilité se maintient à une mesure élevée sur les marchés financiers, en particulier le marché des actions et dans l’immédiat, le compartiment du pétrole brut américain sur le marché des matières premières. Pour l’économie des Etats-Unis, cette situation est une catastrophe économique pour de nombreux Etats fédéraux, le Texas en première ligne, dont la santé économique repose sur la vente de pétrole. Après le contrat future mai qui a terminé en négatif, c’est au tour du contrat à terme de juin de tendre vers zéro. Si l’on en croit la mise à jour des projections macro-économiques par le Fond Monétaire International (FMI), le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) des Etats-Unis en 2020 sera de -5.9%; la Zone Euro étant attendue à -7.5%. Mais ces projections ont été faites avant le nouveau choc pétrolier (absence de demande) et l’économie des Etats-Unis pourrait souffrir davantage.

La Réserve Fédérale des Etats-Unis ne s’y trompe pas, vous trouverez ci-dessous une infographie sur les injections inédites de la part des grandes Banques Centrales.

Selon le proxy de la création monétaire, la FED est de loin la Banque Centrale qui garnit le plus fortement son bilan depuis le milieu du mois de mars, essentiellement via un achat massif d’obligations d’Etat et de délivrance de dollar US aux Banques Centrales étrangères. Voilà le paradoxe, la création de dollar US est immense mais la demande l’est tout autant, la tendance de l’USD reste donc neutre sur le Forex.

Le diagnostic graphique du cours de l’euro dollar décrit un marché sans tendance entre le support majeur à 1.0775$ et la résistance à 1.10$, des seuils qui correspondent à des lignes de tendances chartistes relevées sur les graphiques de long terme (voir illustration ci-dessous). Globalement, on peut en déduire que cette stabilité du taux de change est arrangeant pour les deux côtés de l’Atlantique. Il est peu probable que la FED (le fameux FED PUT) “autorise” le cours de l’euro dollar à tendre vers la parité.

D’un point de vue du trading Forex, seule la zone support des 1.0775$/1.0820$ me semble opportune pour une stratégie d’achat.

Cours de l’euro dollar – graphique réalisé avec TradingView qui expose les bougies japonaises journalières