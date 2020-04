EUR/USD recule après avoir frôlé 1.10, avant une journée particulièrement chargée

La paire EUR/USD a nettement progressé hier, marquant un sommet à 1.0990 après avoir dans un premier temps chuté à 1.0915 dans la matinée.

Aucune nouvelle économique ne venait expliquer ce rebond, que l’on pouvait attribuer à un recul généralisé du Dollar US, et également au fait que davantage de signes de stabilisation de pandémie de coronavirus peuvent être relevés en Europe qu’aux Etats-Unis.

Cependant, l’approche du seuil psychologique majeur de 1.10 a réveillé les vendeurs, et la paire a nettement corrigé au cours de la nuit, peinant à conserver le support de 1.0950 en ce début de session européenne, avec pour l’instant un point bas à 1.0945.

D’un point de vue graphique, on notera que les évolutions de l’Euro-Dollar s’inscrivent depuis une semaine environ dans un biseau haussier visible notamment en données horaires. Le recul de la nuit dernière a en effet été réalisé à partir de la borne haute de ce biseau.

La borne basse de cette figure graphique, actuellement vers 1.0935 où se trouve la moyenne mobile 100 heures, sera le prochain support important à prendre en compte avant le seuil psychologique de 1.09 et la moyenne mobile 200 heures à 1.0885.

A la hausse, les sommets d’hier à 1.0990 et le seuil clé de 1.10 forment une résistance capitale, qui ne saurait être franchie sans un catalyseur clair dans l’actualité qui soutiendrait l’Euro ou pèserait sur le Dollar.

A ce propos, on notera que le calendrier économique du jour sera très chargé, avec les ventes au détail US et l’indice Empire State à 14h30, avant ma production industrielle à 15h15.

Les ventes au détail du mois de mars sont attendues en baisse de 8%, après -0.5%, tandis que l’Empire State est prévu à -35, après -21.5 précédemment, et que la production industrielle devrait reculer de 4%, après +0.6% le mois précédent.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0945 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1