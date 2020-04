EUR/USD : support majeur à 1.0775$, attention, c’est le bord du gouffre technique

Depuis le début du choc boursier, notamment sur les actions internationales, le 21 février dernier, le cours de l’euro dollar a connu une très forte volatilité , faisant des allers-retours de plus de pips, avec des seuils extrêmes à 1.07$ et 1.15$, sur fond de convergence monétaire totale (les programmes de Quantitative Easing illimité). La Banque Centrale Européenne (BCE) et la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) achètent des obligations publiques sans limite absolue ou relative (fin de l’obligation pour la BCE de ne pas acheter plus de 33% de la dette publique émise par un Etat en particulier).

Cette création monétaire inédite est un facteur fondamental baissier à la fois pour le dollar US et le taux de change de l’Euro. Sur le plan des courbes épidémiques du Covid-19, les Etats-Unis (notamment l’Etat fédéral de New-York) sont encore loin du pic, mais la situation est différente au sein de la Zone Euro. L’Italie et l’Espagne ont en effet atteint le pic sanitaire et la France va suivre ce lundi ou mardi, les grands pays de la Zone Euro sont donc en train de mettre en place le plan de déconfinement progressif.

Pourtant, le dollar US (dxy) progresse face à un panier de devises, c’est d’autant plus étonnant que la situation du chômage aux Etats-Unis est catastrophique depuis 2 semaines avec 10 millions de nouveaux demandeurs de l’allocation chômage.

Statistiques du chômage aux Etats-Unis (souce TradingView)

Malgré cette situation nettement plus tendue que la Zone Euro (La France bénéficie par exemple d’un système de chômage partiel), le dollar US monte (baisse du cours de l’euro dollar) car il est recherché pour son aspect refuge et les Banques Centrales internationales (autre que la FED) achètent des USD pour faire face à leurs besoins actuel, la FED a d’ailleurs ouvert un guichet USD pour les Banques Centrales étrangères.

Sur le plan de l’analyse technique du cours de l’euro dollar, le marché est en train de tester l’ancien gap haussier d’avril 2017, compris entre 1.0775$ et 1.0820$, soit un support majeur. Le taux EUR/USD doit impérativement se reprendre dans l’immédiat, il s’agit ici du bord du gouffre technique. Une rupture des 1.0775$ renverrait le marché sur les 1.06$ et un dépassement de la résistance à 1.0820$ serait le signal d’un rebond vers 1.10$.

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières