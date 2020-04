EUR/USD : vers une récession brutale aux Etats-Unis et en Zone Euro

Entre le point haut du mois de février et le point bas, le cours du CAC 40 a perdu 40%, avant de construire une reprise de 25% portée par les injections inédites de liquidités des principales Banques Centrales. La valeur actuelle des profits futures des entreprises est-elle en baisse de 40% ? Avec des économies à l’arrêt à hauteur de 70% depuis la mise en place du confinement, cela peut devenir une réalité sur le confinement strict des populations dure 3 à 4 mois, c’est pourquoi la plupart des Etats occidentaux envisage un déconfinement progressif à partir du milieu du mois de mai. En partant de ce principe et de la lente reprise observée en Chine depuis le déconfinement, le Fond Monétaire International (FMI) a mis à jour ses projections macro-économiques pour l’ensemble des pays du monde et il nous promet une année noire. La France et la Zone Euro devraient voir leur Produit Intérieur Brut (PIB) se replier de plus de 7%, tout l’enjeu pour les indices boursiers est le degré d’impact sur les bénéfices des entreprises, des facteurs de baisse pour le taux de change de l’Euro.

Nous pouvons d’ores et déjà considérer que le premier et second trimestre verra de fort repli des bénéfices, la normalisation étant davantage probable sur le T3.

Mais le degré d’impact du Coronavirus Covid-19 est aussi d’une rare violence aux Etats-Unis depuis un mois, avec notamment 17 millions de nouvelles demande de l’allocation chômage alors que le nombre de personnes au chômage avant la crise dépassait à peine les 5 millions. Le taux de chômage réel aux Etats-Unis est à présent de 11% de la population active, en l’espace de 1 mois, ce sont 12 années de baisse du chômage qui ont été effacées.

La crise économique devient une crise financière désormais, soit le chemin inverse de ce qui s’était produit en 2008. La mesure classique du risque sur les marchés financiers est le VIX, la volatilité implicite du marché actions US, basé sur le prix des options d’achat et de vente des actions de l’indice S&P500.

Laissez-moi maintenant vous présenter l’indice de stress financier de Kansas City. Cet indice mesure le niveau de panique général sur les marchés financiers US en intégrant 12 indicateurs particuliers. Une lecture supérieure à zéro est une situation de stress croissant en finance de marché, en mars le Kansas City Financial stress index est passé de -0.5 à 2.07 ! La vitesse de la hausse est dix fois supérieur à la crise financière de 2008. Au passage, le VIX se maintient toujours à un niveau élevé, à 41.37.

Ce niveau de stress sur les marchés financiers est une conséquence directe de la chute brutale de l’activité économique en l’espace de 3 semaines. La production industrielle des Etats-Unis a chuté de 5% en mars, un % de baisse en un mois plus vu depuis des décennies ! Plus que jamais, l’économie des Etats-Unis s’expose à une récession historique en 2020.

Au final, les facteurs de pression se neutralisent pour les deux zones économiques, le cours de l’euro dollar est sans tendance sur le Forex entre 1.0775$ et 1.12$.

Cours de l’euro dollar qui dévoile les bougies japonaises journalières