Google annonce ses résultats pour le premier trimestre, ventes en hausse de 14%

Après la fermeture des marchés boursiers hier après-midi aux États-Unis, Google a lancé la saison des bénéfices des grandes entreprises technologiques en annonçant leur performance pour le premier trimestre. La société mère de Google, Alphabet, a annoncé que le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 33,71 milliards de dollars. Ce chiffre représente une hausse de 14 % par rapport à la même période l’année dernière.

Ce chiffre, qui était supérieur aux attentes du marché, a vu le cours de l’action augmenter de plus de 7 % en dehors des heures de trading. Cela pourrait-il se poursuivre à l’ouverture des marchés aux États-Unis cet après-midi ? C’est la question que beaucoup se posent aujourd’hui.

L’une des principales conclusions du rapport est que les performances ne sont pas liées à la recherche. YouTube, qui a été une acquisition clé pour Google en 2006, a vu ses revenus augmenter de 33,5 %. En plus de cela, les ventes de Google Cloud ont également augmenté de 52 %.

En raison de la pandémie de coronavirus, les personnes qui se trouvent actuellement chez elles sont limitées dans leurs activités extérieures et se tournent donc vers les médias en ligne pour se divertir. Cependant, l’engagement des utilisateurs s’étant accru, les recettes publicitaires ont chuté de 10 % par rapport à l’année précédente, ce que l’on attribue aux entreprises non en ligne qui réduisent leurs dépenses de marketing alors que les entreprises commencent à se serrer la ceinture.

En ce qui concerne la nouvelle, la PDG d’Alphabet Ruth Porat a déclaré dans un appel aux investisseurs : “Les performances ont été fortes pendant les deux premiers mois du trimestre, mais ensuite, en mars, nous avons connu un ralentissement significatif des revenus publicitaires”.

Elle a ensuite ajouté : “Au début de la crise, l’intérêt des utilisateurs s’est accru pour des informations sur COVID-19 et des sujets non commerciaux connexes. Bien que nous ayons observé quelques signes précoces de reprise du comportement des utilisateurs en matière de recherche commerciale, il n’est pas certain que ce comportement soit durable ou monétisable”.

Google, qui a essayé de se diversifier en abandonnant les activités non liées à la recherche et en s’engageant même dans des projets de longue haleine comme les voitures sans conducteur, verra dans ces performances une validation de certaines de ces poursuites. Toutefois, les investisseurs doivent être attentifs à la baisse potentielle des revenus de recherche ou de publicité, car la santé économique de ses clients pourrait continuer à décliner en raison de COVID-19.

Les grands perdants de la veille suite aux annonces sur les revenus

Starbucks a été l’un des grands perdants des entreprises qui ont communiqué leurs chiffres du premier trimestre hier. L’entreprise a déclaré un revenu net total de 328,4 millions de dollars, contre 663,2 millions de dollars pour la même période l’année dernière. En conséquence, les actions ont chuté de près de 2 % en dehors des heures de trading.

Beaucoup s’attendaient à ce que la baisse soit plus importante, mais la société a averti les investisseurs, au début du mois d’avril, que les chiffres seraient plus faibles que l’année dernière, ce qui a quelque peu amorti la réaction initiale du marché à la nouvelle.