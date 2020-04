La pression reste baissière sur l’EUR/USD, vers de nouveaux creux ce vendredi malgré un calendrier léger ?

La pression reste baissière sur la paire EUR/USD ce vendredi, après de nouveaux creux à 1.0816 hier, et un rebond subséquent qui a rapidement été annulé, la paire restant proche de ses creux d’hier au moment de la rédaction de cet article.

Rappelons que le Dollar avait bénéficié d’une nouvelle série de statistiques US inquiétantes, son statut de valeur refuge ayant paradoxalement attiré les investisseurs malgré le sombre tableau économique US dépeint par les indicateurs d’hier.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage, bien qu’en léger recul par rapport à la semaine précédente, ont dépassé le consensus, à plus de 5 millions de nouveaux inscrits, tandis que l’indice de la Fed de Philadelphie rejoignait un plus bas historique à -56.6 points contre -30 anticipé, avec également des chutes records pour les mises en chantier et permis de construire.

Ce vendredi, la plus forte chute annuelle du PIB chinois, avec un recul de la croissance de -6.8% au T1, a également pesé sur le moral des investisseurs au détriment de l’Euro.

Pour le reste de la journée, les traders forex devront surveiller l’IPC de la zone euro à 11h, qui sera la seule statistique importante dans le calendrier économique du jour, ce qui pourrait plaider pour une stabilisation de l’Euro-Dollar.

En ce qui concerne l’analyse technique, on notera que la banque UOB n’exclut pas une pursuite de la dérive baissière vers 1.0805 pour aujourd’hui :

« Hier, nous étions d’avis que “le risque global s’est déplacé vers le bas, mais les conditions de survente pourraient “limiter” toute nouvelle baisse à 1,0815″. Notre prévision n’était pas fausse puisque l’euro a chuté à 1,0816 pendant les heures de New York avant de rebondir. La dynamique de baisse commence à s’atténuer, mais il est trop tôt pour espérer une reprise durable. A partir de là, l’euro pourrait dériver vers le bas mais toute faiblesse sera considérée comme faisant partie d’une fourchette de 1.0805/1.0905 (une cassure nette en dessous de 1.0805 est peu probable) ».

Si la baisse se poursuit sous 1.08, le prochain support se situera à 1.0770.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0830 sur le forex.

Graphique EUR/USD H1