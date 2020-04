La Russie et l’Arabie Saoudite vont-elles se mettre d’accord sur la coupe du pétrole ?

Les prix du pétrole ont continué à baisser mardi, les marchés attendant toujours que les réductions de production promises par le président Trump aient lieu. Le tweet envoyé par le président Trump vendredi faisait allusion à des conversations entre les producteurs russes et saoudiens. Il a évoqué la possibilité de réduire la production jusqu’à 10 millions de barils par jour.

Suite à ce tweet, une réunion qui aurait impliqué les deux pays producteurs avait été prévue pour lundi. Cette réunion ne s’est pas concrétisée et a été programmée pour demain. Alors, à la veille de cette réunion, que signifierait un accord sur les prix du pétrole ? Ou bien de nouveaux reports pourraient-ils créer de nouvelles tensions sur les marchés, renvoyant les prix à leurs récents plus bas niveaux ?

Le problème du Pétrole

Le prix du pétrole brut est en baisse, car la demande d’énergie a diminué au cours des dernières semaines. Les marchés se tournent maintenant vers la réunion de demain pour trouver une solution. C’est ici qu’a commencé le problème, qui a conduit les Saoudiens à réduire les prix, mais aussi à augmenter les volumes d’approvisionnement en brut. Cela a déclenché une guerre des prix, les Russes faisant de même. Cela s’est produit au moment où la plupart des vols commerciaux à travers le monde ont été interrompus dans le but de lutter contre la propagation de COVID-19.

Le prix du pétrole est alors tombé à 19 dollars le baril, son niveau le plus bas en 20 ans. Cette baisse touche tous les grands producteurs, y compris les États-Unis, dont la production de gaz de schiste a été citée comme l’un des problèmes de la baisse des prix il y a six ans.

Comme le montre le graphique ci-dessus, la vente récente a été la plus importante de ces dernières années. De février à ce jour, les prix ont chuté de 60 % au total, ce qui est supérieur à la vente initiale de 2014. Beaucoup pensent aujourd’hui que si une solution ne peut être mise en place d’ici demain, nous pourrions assister à une nouvelle vague de liquidations.

Quelles sont donc les solutions possibles ?

Certains disent que la solution à un prix bas, est souvent un prix encore plus bas. Il semble que ce soit l’approche adoptée par les Saoudiens au départ pour réduire les prix. La raison pour laquelle beaucoup pensent que c’est le cas est que, en réduisant encore plus les prix et en réagissant au marché baissier, beaucoup de ceux qui seraient dans la catégorie de la demande considéreraient que c’est le moment idéal pour acheter et, à leur tour, faire monter le marché baissier.

Cependant, cela n’a pas fonctionné, les prix du pétrole ont continué à baisser, et du fait que même des prix bas ne créeraient pas de demande, car cela n’agirait que comme des coûts supplémentaires, alors que la plupart des entreprises essaient de réduire leurs coûts pour rester opérationnelles en ces temps de crise.

Donc, maintenant, maintenir les prix où ils sont mais réduire la production, signifiera que lorsque la demande commencera à augmenter progressivement, le monde commencera à fonctionner avec un certain niveau de normalité. La pénurie de l’offre créera alors un environnement dans lequel les acheteurs seront en concurrence pour le brut. Pour que cela se produise, il faut d’abord qu’un accord soit conclu. Non seulement par la Russie et l’Arabie Saoudite, mais aussi par les États-Unis, qui devront peut-être trouver un moyen de conclure un accord, en levant peut-être les restrictions imposées aux entreprises russes.