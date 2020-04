La semaine du pic? Boris déplacé en soins intensifs

Lundi soir, on a appris que le Premier ministre britannique Boris Johnson allait être transféré aux soins intensifs alors que son propre combat contre le coronavirus s’aggravait. Le Premier ministre qui avait contracté le virus il y a deux semaines était en voie de guérison, mais il a été transféré à l’hôpital pour des tests supplémentaires pendant le week-end, qui sont ensuite passés à un niveau supérieur pour un séjour en unité de soins intensifs. Cette décision intervient alors que le Royaume-Uni entre dans la troisième semaine du délai de quarantaine initial. Beaucoup pensent maintenant que ce délai pourrait être prolongé vers la fin du mois, car les cas dans le Royaume continuent d’augmenter alors que les travailleurs du NHS continuent de lutter contre la pandémie.

Le Royaume-Uni compte désormais plus de 50 000 cas, on rapporte qu’environ 51 608 personnes ont contracté le virus jusqu’à présent. Sur les 51 608 cas signalés, il est dit qu’environ 5 373 personnes en sont malheureusement mortes. Cela porte le taux de mortalité au Royaume-Uni à 10,4 %, avec une moyenne d’un peu plus de 500 décès par jour.

Le pic sera-t-il atteint cette semaine ?

Aux États-Unis, nombreux sont ceux qui appellent cette semaine “le pic”, car les politiciens et les médecins disent que la fin est proche, une fois que le virus aura atteint son niveau maximal d’infections. Avec plus de 370 000 cas signalés et 10 943 décès, les États-Unis ont jusqu’à présent un taux de mortalité de 3 %. Ce qui, avec une population plus importante que celle du Royaume-Uni, signifie que la gravité de l’impact au Royaume-Uni a été plus importante jusqu’à présent. Quand le pic sera-t-il atteint ?

Lors d’une conférence de presse, le médecin en chef pour l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, qui a lui-même contracté les symptômes du virus, a déclaré “Nous ne pensons pas savoir avec certitude que le pic sera atteint à la fin de cette semaine.”

Boris Johnson, dans son discours du 23 mars, a déclaré qu’il espérait qu’après une fermeture de trois semaines, qui doit prendre fin le lundi de Pâques, il pourrait être nécessaire de réévaluer les revendications du professeur Whitty si elles devaient être reconnues.

Il a poursuivi en ajoutant que “L’essentiel est d’arriver au point où nous sommes convaincus d’avoir atteint un pic, et d’avoir dépassé ce pic, et à ce stade, je pense qu’il est possible d’avoir une discussion sérieuse sur ce que nous devons faire, étape par étape, pour passer à la phase suivante de la gestion. Mais je pense que commencer à avoir cette discussion jusqu’à ce que nous soyons convaincus que c’est là que nous devons aller, serait une erreur”.

Réaction dans les marchés financiers

Les marchés financiers du Royaume-Uni, principalement le FTSE 100 et la GBP, ont continué à se consolider sur les derniers développements. La fluctuation des prix observée au début de la pandémie semble s’être calmée. Même après l’annonce du transfert de Boris aux soins intensifs, cela n’a fait que stimuler le prix du FSTE, qui s’est redressé, passant de 5460 à 5747.

Cette évolution montre que les marchés accordent une certaine attention à cette nouvelle, mais la poursuite de la propagation du virus et la fin potentielle des confinements dans le monde entier pourraient être le véritable facteur de déplacement des marchés vers leur prochaine destination, qu’elle soit haussière ou baissière.