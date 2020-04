Le prix du pétrole a atteint son niveau le plus bas depuis 20 ans, quelle est la prochaine étape?

Lors de l’ouverture des marchés dimanche, le prix du pétrole a atteint son plus bas niveau en près de 21 ans, puisque les marchés ont atteint 15 dollars le baril. C’était la première fois depuis 1999 que le marché se négociait à ce prix. La crise COVID-19 a fait chuter la demande de cette matière première à son plus bas niveau historique, car une grande partie du monde est toujours en état de confinement imposé par l’État, alors que la lutte contre “l’ennemi invisible” se poursuit.

Cette absence de demande sur les marchés de l’énergie a créé un stock de barils, qui a été l’un des principaux facteurs du récent accord de l’OPEP visant à réduire la production. En règle générale, dans l’économie de l’offre et de la demande, une diminution de l’offre fait augmenter la demande. En revanche, une augmentation de l’offre entraîne une baisse des prix et de la demande en raison d’une concurrence accrue.

Cependant, ce n’est pas ce que nous voyons se produire dans le secteur du pétrole. Alors que se passe-t-il réellement ?

Quels sont les enjeux des marchés pétroliers ?

La demande de pétrole est actuellement inexistante car la majorité des secteurs qui consomment le plus d’énergie ont été fermés. Actuellement, le secteur des voyages est l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie. La plupart des nations du monde ont mis en place des directives strictes qui signifient que la plupart des déplacements quotidiens domestiques ont dû être interrompus, uniquement pour les trajets essentiels et critiques. Les routes de la plupart des villes du monde se sont ainsi vidées, ce qui a eu pour conséquence de réduire les besoins en pétrole.

En s’éloignant des routes et en se dirigeant vers le ciel, les interdictions de voyage intérieurs et internationaux ont entraîné la fermeture complète de plusieurs pays, sauf pour les vols de rapatriement. De nombreux pays ayant prolongé leur confinement en mai, il pourrait s’écouler quelques mois avant que les voyages aériens ne retrouvent leur niveau d’avant COVID-19.

Des agences telles que IEA indiquent que “même en supposant que les restrictions de voyage soient assouplies au cours du second semestre, nous prévoyons que la demande mondiale de pétrole en 2020 diminuera de 9,3 millions de barils par jour par rapport à 2019, effaçant ainsi près d’une décennie de croissance”.

Récemment, l’OPEP+, qui comprend la Russie, s’est réunie lors d’une réunion virtuelle pour discuter des possibilités de réductions. L’accord qui a été conclu il y a une semaine, après que toutes les questions aient été soi-disant réglées, signifie que les principaux producteurs de pétrole du monde réduiront leur production quotidienne de 9,7 millions de barils.

Pourquoi les coupes pétrolières ne fonctionnent-elles pas ?

Les coupes que beaucoup pensaient être un remède ont jusqu’à présent eu l’effet inverse. Les prix ont chuté de près de 10 dollars depuis l’accord de la semaine dernière. Beaucoup pensent que l’Arabie Saoudite a continué à fournir du pétrole à des taux plus bas aux pays asiatiques, ce qui est l’un des facteurs.

Toutefois, comme l’a déclaré l’IEA, les réductions de l’offre ne signifient pas que la demande va augmenter. Les marchés n’ayant plus d’endroits pour stocker la marchandise, beaucoup pensent que l’effet du récent accord pourrait n’avoir lieu que lorsque les interdictions de voyager et les confinements commenceront à s’effacer.