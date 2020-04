L’ère du chômage aux États-Unis

Un jour avant le rapport sur le chômage aux Etats-Unis. Jeudi a fourni un carburant supplémentaire à ce qui allait déjà être une flamme aux proportions énormes. Jeudi, les demandes d’allocations de chômage américaines ont de nouveau été publiées. Les chiffres de la semaine dernière ont créé une onde de choc sur les marchés, un nombre record de 3,3 millions de résidents américains ayant déclaré être au chômage. Cependant, le chiffre d’hier a complètement fait sauter l’affaire et a établi un nouveau record.

Le jeudi 2 avril, les chiffres des demandes d’allocations de chômage aux États-Unis ont été publiés et, à la surprise de beaucoup, le nombre de chômeurs s’est élevé à 6,6 millions. Si ce chiffre avait été publié un jour plus tôt, le jour des poissons d’avril, beaucoup auraient pu croire qu’il s’agissait d’un humour léger mais sombre au milieu de l’une des pires pandémies de l’histoire récente. Cependant, ce chiffre n’était pas une blague, un nombre record de 6,6 millions de personnes aux États-Unis, la plus grande économie du monde, sont maintenant au chômage à cause de la crise du Coronavirus.

Ce chiffre est arrivé à la veille de la publication aujourd’hui des Non-Farm Payroll, qui, selon de nombreuses prévisions, devrait se situer aux alentours de -100 000 emplois. Cette nouvelle information pourrait signifier que ces prévisions sont complètement démenties, ce qui pourrait créer une panique dans le comportement des investisseurs, si tel était le cas. Toutefois, ce phénomène est relatif et, pour bien comprendre ce que cela peut signifier, il faut revenir sur les années passées. Ce faisant, il convient de comparer ce que nous voyons aujourd’hui avec les périodes de turbulences antérieures, et ce n’est qu’alors que l’on pourra apprécier l’importance de la situation actuelle.

Contexte historique

D’un point de vue historique, c’est sans aucun doute, et en excluant potentiellement la grande dépression, le pire marché du travail américain de l’histoire moderne. La dernière crise notable aux États-Unis a bien sûr été la crise financière de 2008, et à son apogée, on a dit qu’entre 500 000 et 750 000 emplois ont été perdus. Cela signifierait que la crise actuelle, sous l’égérie de Trump, dépasserait les records de près de 6 millions. Cela signifie essentiellement que 6 millions de personnes de plus qu’en 2008 sont maintenant au chômage à cause du Coronavirus.

Avec un taux de chômage record, qu’est-ce que cela signifie pour les marchés, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier ? Une tendance pourrait-elle bientôt se dessiner là où d’autres pays connaissent des situations économiques similaires ?

Marchés liés aux États-Unis

Cette semaine a été intéressante pour les marchés liés aux États-Unis, et la façon dont le trading a eu lieu. Le pétrole brut a augmenté de 24% à la suite de la nouvelle selon laquelle, selon le président Trump, les Saoudiens et les Russes pourraient trouver un accord pour réduire l’approvisionnement en pétrole. Selon le tweet, la production quotidienne pourrait être réduite d’environ 10 millions de barils.

Séparément du pétrole brut, qui est négocié en dollars, les marchés des indices sont également volatils, car la situation de l’emploi aux États-Unis s’aggrave. Cependant, cette semaine a vu les marchés se consolider dans leur ensemble. Lundi et jeudi, le Dow Jones a progressé de 3,2 % et 2,2 % respectivement et mardi/mercredi, il a chuté de 1,8 % et 4,4 %. Les marchés se sont donc essentiellement consolidés. Le chiffre du NFP d’aujourd’hui pourrait-il être le facteur décisif si cette semaine s’avérait haussière ou baissière ?