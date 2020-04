Les indices américains enregistrent la plus forte progression mensuelle depuis des décennies

Alors que nous approchons de la fin avril, les marchés indiciels américains devraient connaître leurs plus fortes hausses mensuelles des dernières décennies. Cela se produit alors que les États-Unis sont devenus l’épicentre de la pandémie de coronavirus, avec un nombre de cas signalés de plus d’un million.

Ce chiffre représente un tiers des infections mondiales et plus de 50 000 décès, soit un quart du total. Ces chiffres ont entraîné le confinement de la quasi-totalité des États américains.

Ces fermetures ont signifié que la grande majorité des entreprises de consommation sont actuellement fermées, seuls les services ou les opérations restant ouverts, tandis que tous les autres sont obligés de travailler à domicile. En conséquence, plus de 20 millions de personnes aux États-Unis auraient déclaré être au chômage au cours des quatre dernières semaines, ce qui signifie qu’il s’agit de la plus grande crise du chômage de l’histoire de la plus grande économie mondiale.

Réaction des marchés financiers

Bien que la vie aux États-Unis ait radicalement changé au cours des dernières semaines, ce qui a conduit à plusieurs indicateurs fondamentaux clés montrant que l’état de l’économie est à son pire point dans l’histoire, les indices ont continué à augmenter.

En avril dernier, le S&P500 a gagné près de 11,5 %, ce qui est considéré comme la plus forte hausse sur un mois depuis 1987. Le Dow Jones a augmenté de près de 10,1 %, ce qui est le plus important depuis 2002. Enfin, le NASDAQ, qui voit ses plus grandes entreprises annoncer leurs bénéfices trimestriels cette semaine, a enregistré une hausse de 13,1 %, ce qui est également la plus forte hausse sur un mois depuis 2002.

En ce qui concerne le NASDAQ, qui a connu la plus forte hausse en pourcentage de tous les principaux indices américains, ce chiffre pourrait continuer à augmenter cette semaine. Cela s’explique par le fait que plusieurs des plus grandes entreprises mondiales, comme APPLE et Microsoft, s’apprêtent à annoncer leurs performances pour le premier trimestre 2020.

Qui devrait rapporter ses bénéfices cette semaine ?

Outre les sociétés cotées au NASDAQ, il existe une foule de grandes sociétés aux États-Unis et dans le monde qui lèveront le voile pour montrer aux marchés comment elles se sont comportées pendant cette période de panique historique.

Voici une liste des principales entreprises qui publieront leurs performances cette semaine.

Mardi : Alpahabet, Ford, Starbucks, Pepsi

Mercredi : Microsoft, Facebook

Jeudi : Apple, Amazon

Vendredi : AON, Exxon Mobil, Chevron

Mercredi sera également l’occasion de la décision du FOMC sur les taux, où Jerome Powell, qui a réduit les taux à deux reprises en mars, fera le point sur ce que la Réserve fédérale américaine prévoit de faire en ce qui concerne les nouvelles mesures de politique monétaire.

En fonction de la performance de certaines de ces sociétés, et de tout mouvement potentiel de la part de la FED, les marchés américains pourraient entrer dans le mois de mai en cours pour récupérer la majorité des pertes subies en raison de COVID-19. Toutefois, si des pertes importantes sont révélées, les hausses du marché actuel pourraient bientôt se transformer en baisses.