L’EUR/USD affiche une forte hausse, début de retournement ou simple opportunité de vente ?

Après avoir hésité, face à une pression globalement baissière, durant la journée d’hier, la paire EUR/USD a entamé un mouvement hausse hier soir, repassant au-dessus du seuil psychologique de 1.08 et accentuant ses gains jusqu’à un pic à 1.0876 en cette matinée européenne.

L’amélioration de la situation en ce qui concerne la pandémie de coronavirus en Europe, avec des décomptes de décès en baisse en Italie, en Espagne et en France a en effet semblé rassurer les investisseurs.

Des prises de bénéfices sur le Dollar, qui avait fortement progressé la semaine dernière, ont également participé à faire progresser la paire EUR/USD.

On peut aussi supposer que l’optimisme généré par la remontée des prix du pétrole, face à l’espoir de voir la production mondiale drastiquement réduite, peut être dès cette semaine suite à la réunion de l’OPEP+ de jeudi, participe aussi à l’optimisme des investisseurs.

Or, l’optimisme réduit l’importance du rôle de valeur refuge du Dollar, donnant un avantage à l’Euro.

Du point de vue de l’analyse technique, on notera que la cassure au-dessus de la moyenne mobile 100 heures (1.0860) constitue un signal positif, mais il pourrait être plus compliqué de repasser au-dessus du seuil psychologique de 1.09.

Si la paire EUR/USD y parvient, la moyenne mobile 200 heures à 1.0940 entrera en jeu.

A la baisse, la moyenne mobile 100 heures qui vient d’être cassée devient un support immédiat, avant 1.0850, puis 1.08, et les creux d’hier vers 1.0770.

A ce stade, un retournement haussier de la tendance de fond devient de plus en plus probable, mais il existe également un risque non négligeable que cela se révèle finalement être un piège à acheteurs… La prudence reste donc de mise pour l’instant.

Enfin, en ce qui concerne le calendrier économique, aucun événement clé ne sera attendu aujourd’hui, ni en Europe ni aux Etats-Unis. Le premier événement clé de la semaine aura lieu demain, avec la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed, qui devraient fournir des détails sur la dernière baisse des taux d’urgence de la Fed.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0880 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1