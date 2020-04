L’EUR/USD faiblit, la prudence domine alors que le calendrier éco s’anime à partir de ce mardi

Après avoir déjà commencé à rebondir vendredi dernier, la paire EUR/USD a largement accentué ses gains hier, mais semble désormais avoir trouvé les limites de sa hausse.

Après un pic à 1.0860 hier après-midi, l’Euro-Dollar a en effet corrigé jusqu’à un creux à 1.0815 ce mardi matin.

Rappelons que la hausse d’hier était à lier à une vague d’optimisme lié à la perspective de voir les confinements prendre fin dans certaines régions du monde, ainsi que par des espoirs de voir les banques centrales faire davantage pour soutenir l’économie face à la pandémie.

Cet optimisme a d’ailleurs permis au CAC 40 de clôturer en hausse de plus de 2% hier.

La prudence gagne du terrain alors que le calendrier s’anime

Cependant, la prudence gagne du terrain à mesure qu’approchent les événements clés du calendrier économique de cette semaine que sont les PIB préliminaires du T1 en Europe et aux Etats-Unis, et les réunions de la Fed et de la BCE à partir de demain.

Aujourd’hui, ce sont surtout les chiffres de la confiance des consommateurs US selon le Conference Board qui seront surveillés, à 16h. Le consensus prévoit un plongeon de l’indice à 87.9 points après 120 points précédemment.

Analyse Technique EUR/USD

D’un point de vue graphique, on notera que le rallye de l’EUR/USD hier a permis de confirmer une cassure au-dessus de la moyenne mobile 100 heures, et un test de quelques heures au-dessus de la moyenne mobile 200 heures.

Ce matin, la paire EUR/USD évolue entre sa MM100h à 1.0815 et sa MM200h à 1.0840. Globalement, on tiendra compte d’un range 1.0800-15 / 1.0840-50 pour l’instant.

Sous 1.0800-15, 1.0760 et 1.0730, puis le seuil psychologique de 1.07 seront les prochains objectifs baissiers potentiels.

A la hausse, une rupture au-dessus de 1.0840-50 mettrait en ligne de mire les sommets d’hier, avant le seuil psychologique de 1.09.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0820 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1