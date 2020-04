L’EUR/USD ne parvient à se maintenir en hausse face à l’échec de l’Eurogroupe à trouver un accord

La tendance devient de plus en plus incertaine sur la paire EUR/USD, qui a fortement progressé hier, gagnant plus de 150 pips jusqu’à un sommet à 1.0926, avant de corriger, jusqu’à un creux à 1.0830 ce mercredi matin.

La hausse de l’Euro était en partie liée à l’optimisme en ce qui concerne le ralentissement de la progression de l’épidémie de coronavirus en Europe, mais cet optimisme a laissé place à la réalité du fait que la pandémie est encore loin d’être derrière nous.

De plus, les conséquences économiques précises de la pandémie sont encore très incertaines, et seront sans doute pires que le marché ne le prévoit actuellement.

A ce propos, on notera que les ministres des finances de la zone euro ont échoué la nuit dernière à trouver un accord pour soutenir l’économie européenne, ce qui écorne directement la confiance dans la monnaie unique, même si les discussions se poursuivront demain.

En ce qui concerne le calendrier économique de ce mercredi, le seul événement important pour l’EUR/USD aujourd’hui sera la publication des minutes de la Fed, à 20h, qui donnera des détails sur les délibérations lors des deux réductions de taux d’urgence de la Fed de ces dernières semaines.

D’un point de vue technique, on notera que la banque OCBC souligne que “les offres aux alentours de 1.0920 ont permis de contenir la paire EUR/USD.”

“Beaucoup dépend de la longévité du sentiment de risque à l’avenir. Nous choisissons de ne pas poursuivre la paire plus haut pour l’instant”.

“1.0920 est toujours l’objectif à court terme à la hausse hausse”, a précisé la banque.

De son côté, la banque UOB note que “le bond soudain de l’euro qui l’a fait monter en flèche jusqu’à un sommet de 1,0924 a été une surprise. L’avance rapide semble se poursuivre mais on ne s’attend pas à ce que l’euro continue de se renforcer aujourd’hui. Cela dit, l’euro pourrait dépasser le plus haut de 1,0924 mais toute avance est considérée comme faisant partie d’une fourchette de 1,0840/1,0955 (une hausse soutenue au-dessus de 1,0950 n’est pas attendue)”.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0850 sur le forex.

Graphique EUR/USD H1