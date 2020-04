L’EUR/USD reste bien orienté avant la réunion de la BCE, signal technique clé à relever

Bien que la paire reste en retrait par rapport à ses sommets de mardi, la tendance reste positive sur la paire EUR/USD, après avoir légèrement profité du PIB US plus mauvais que prévu et de la réunion de la Fed hier.

Rappelons que le PIB US du T1 2020 a chuté de -4.8% face à l’impact économique de la pandémie de coronavirus, contre -4% anticipé, tandis que la Fed affichait sa prudence face au risque que représente le covid-19, se montrant ouverte à faire davantage pour soutenir l’économie.

Ces événements ont donc pesé sur le Dollar, qui affichait déjà une certaine faiblesse depuis le début de la semaine alors que la hausse des bourses et l’optimisme général du marché réduit l’attrait du billet vert en tant que valeur refuge.

Après que l’attention ait été focalisée sur le Dollar hier, la journée d’aujourd’hui sera davantage tournée vers l’Euro, alors que les traders attendent le PIB de la zone euro et la réunion de la BCE. Un PIB décevant et la promesse de nouvelles actions de la BCE pourrait peser sur l’Euro-Dollar.

En ce qui concerne la BCE, la banque centrale a peu de marge de manœuvre pour assouplir davantage sa politique, mais le PIB pourrait par contre décevoir, alors que le consensus table sur un recul limité à -3.7%, ce qui semble peu par rapport aux chiffres US publiés hier, alors que les Etats-Unis ont été touchés par la pandémie plus tardivement que l’Europe.

D’un point de vue technique, il est intéressant de relever que la moyenne mobile 100 heures a cassé au-dessus de la moyenne mobile 200 heures ce matin, ce qui constitue un signal haussier important.

Toutefois, on considèrera le seuil psychologique de 1.09 comme un obstacle important qui ne saurait être franchit que sir le PIB de la Zone Euro et la réunion da la BCE surprennent positivement.

Au-delà de 1.09, on peut repérer d’autres résistance à 1.0950 et 1.0990-1.10.

A la baisse, la zone de 1.0835 est le premier support, avant 1.0815 et 1.08, puis 1.0760 et 1.0725, avant le seuil psychologique de 1.07.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0880 sur le forex.

Graphique EUR/USD H1