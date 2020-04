L’Euro tente de progresser, mais un obstacle clé lui barre la route avant une semaine chargée

Le début de la semaine se révèle animé pour l’EUR/USD, la paire ayant commencé la journée par chuter sur un creux à 1.0841, avant de remonter jusqu’à un sommet à 1.0896 pour l’instant.

Aucune nouvelle ne justifie ces mouvements, et le calendrier économique de ce lundi restera vide de catalyseurs potentiels.

Le reste de la semaine sera par contre l’occasion de plusieurs publication clés, avec dès demain l’indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, et les ventes de logements existants US.

Calendrier économique très chargé pour EUR/USD cette semaine

L’indice ZEW est attendu en hausse à -41 points après -49.5 précédemment, tandis que les ventes de logements existants US du mois de mars sont attendues en baisse de 9%, après +6.5% le mois précédent.

Mercredi sera comme ce lundi une journée calme, mais la journée de jeudi sera quant à elle la plus importante de la semaine, avec les indices PMI préliminaires en Europe pour le mois d’avril, qui sont attendus en forte baisse, après avoir déjà fortement chuté au mois de mars.

Les mêmes indices seront attendus un peu plus tard aux USA, avec un PMI manufacturier prévu à 37 contre 48.5 précédemment, pour un PMI des services à 30 contre 39.8 précédemment.

Les ventes de logements neufs sont aussi prévues jeudi, et devraient plonger de 15.7% après déjà -4% le mois précédent.

Enfin, la journée de vendredi sera marquée par l’indice IFO du climat des affaires allemand, les commandes de biens durables US, et l’indice de confiance des consommateurs US calculé par l’Université du Michigan.

L’IFO est attend à 80 points, après 86.1 précédemment. Les commandes de biens durables devraient afficher un plongeon de 11.3%, après +1.2% précédemment. L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan devrait reculer à 68, après 89.1 précédemment.

Que dit l’analyse graphique pour ce lundi ?

L’EUR/USD a affiché une rapide remontée ce lundi matin, mais une zone de résistance clé pourrait désormais lui barrer la route.

La moyenne mobile 100 heures à 1.0898, le seuil psychologique d e1.09 et la moyenne mobile 200 heures à 1.0903 forment en effet un obstacle majeur.

Dans le cas d’une reprise de la baisse, 1.0850, 1.0815 et 1.08 seront les premiers objectifs baissiers potentiels.

A la hausse, une cassure au-dessus de 1.0898-1.0903 pourrait mettre en ligne de mire 1.0950, puis 1.10.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0880 sur le forex.

Graphique EUR/USD H1