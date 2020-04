L’incertitude reste élevée sur l’EUR/USD ce mardi avant une nouvelle journée au calendrier vide

Bien que la journée d’hier ait légèrement élargi le range en cours sur la paire EUR/USD, la tendance reste globalement incertain ce mardi matin.

Rappelons que la paire a progressé jusqu’à un sommet à 1.0967 dans la matinée, avant de reculer jusqu’à un creux à 1.0892 dans l’après-midi, pour finalement remonter se stabiliser au-dessus de 1.09.

Le calendrier économique vide d’hier ne justifiait pas ces mouvements, dont l’ampleur a sans doute été accentuée par le manque de liquidité face à l’absence des traders forex d’Europe pour cause du jour férié du Lundi de Pâques.

Or, bien que la journée d’aujourd’hui ne soit pas fériée, le calendrier économique sera tout aussi vide que celui d’hier, ce qui pourrait priver l’EUR/USD de direction claire une journée de plus au moins.

D’un point de vue graphique, on notera que le seuil psychologique de 1.09 et la moyenne mobile 100 heures à 1.0910 forment un premier support important, avant la moyenne mobile 200 heures à 1.0877, puis sur 1.0850, 1.08 et 1.0770.

Si les acheteurs prennent la main, le seuil de 1.0950, le sommet d’hier à 1.0967 et le retracement de 50% de la tendance baissière visible entre le 27 mars et le 3 avril forment une zone de résistance clé, avant le seuil psychologique majeur de 1.10.

Enfin, on notera que dans leur analyse quotidienne de l’EUR/USD de ce mardi, les équipes de la banque UOB anticipent des risques baissiers pour l’Euro aujourd’hui :

« Nous avons souligné hier que l’euro “pourrait dériver à la baisse, mais toute faiblesse est considérée comme faisant partie d’une fourchette de 1,0880/1,0950″. L’euro a ensuite atteint un sommet de 1,0967, est retombé à 1,0891 avant de terminer la journée sur une note plus douce à 1,0912. Bien que le biais soit toujours orienté à la baisse, l’absence d’élan suggère que toute faiblesse se limitera probablement à un test du support de 1,0860 (une baisse soutenue en dessous de ce niveau n’est pas attendue). La résistance est à 1,0945 suivi de 1,0970”.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0930 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1