Once d’Or : tous les voyants sont au vert pour un nouveau record annuel

A l’image de nombreux marchés alternatifs, le cours des métaux précieux avait subi un fort dégagement sur les marchés à terme au cœur du mois de mars, la priorité des institutionnels étant alors de trouver des liquidités. Cet épisode bref avait suspendu l’aspect refuge de l’or face au risque systémique que représente le Covid-19 pour le niveau d’activité de l’économie mondiale.

Cette parenthèse a été refermée avec la stabilisation des marchés actions et le cours de l’or a retrouvé tous les attributs fondamentaux de sa dynamique haussière de fond, soit l’écrasement de la courbe des taux d’intérêt avec le soutien monétaire sans limité des grandes Banques Centrales et la perspective d’une puissante récession mondiale. Depuis le début du confinement au sein des grandes économies mondiales, l’activité est à l’arrêt à hauteur de 50% à 70% selon les Etats et pour la France, la Banque de France estime à 6% la chute du PIB au premier trimestre. Chaque semaine de confinement supplémentaire aura son lot de faillites et de nouveaux chômeurs, la situation est la plus catastrophique depuis la seconde guerre mondiale et les injections sans limite des Banques Centrales en sont la démonstration parfaite. Cette création monétaire Historique est LE facteur de réengagement de la tendance haussière des métaux précieux sur le marché des matières premières.

Cours de l’or en bougies japonaises mensuelles

Le redémarrage progressif de l’économie chinoise avec le déconfinement joue aussi en faveur des métaux et l’ensemble des métaux précieux en bénéficie. Le cours de l’argent-métal fait une reprise en trois temps depuis ses récents plus bas et tend vers la résistance à 16$, le seuil de décrochage du mois de mars.

Un autre facteur a permis la reprise de la hausse de l’or sur le marché des matières premières, c’est le retour de la position ouverte nette des traders institutionnels sur contrats futures et d’options Gold sur un niveau plus raisonnable (ces données proviennent de la CFTC, le régulateur des futures aux Etats-Unis).

Techniquement et fondamentalement, tout est à nouveau en bon ordre pour dépasser prochainement la résistance à 1700$ et tendre vers les 1800$. Notons que le cours de l’argent-métal devrait suivre en tendant vers ses sommets annuels.

Cours de l’or (XAU/USD) : graphique réalisé avec TradingView qui expose les bougies japonaises journalières