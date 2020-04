Que peut-on attendre des chiffres de l’emploi aux États-Unis de demain ?

Le premier vendredi de chaque mois est censé créer de la volatilité sur les marchés financiers. La raison en est que c’est à ce moment-là que les chiffres des salaires non agricoles américains sont publiés. Le NPF indique au marché combien d’emplois ont été ajoutés à la plus grande économie du monde par rapport au mois précédent. Le chiffre qui sera publié demain sera l’une des premières indications sur l’ampleur de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie des États-Unis.

Le pays ayant été effectivement mis en quarantaine alors que le virus se propageait rapidement dans la plupart des grands États, le marché de l’emploi en a été fortement affecté. Il a été rapporté qu’un nombre record de 3,3 millions de personnes ont déclaré être sans emploi à la suite du confinement du pays, et la fermeture des entreprises a signifié que les travailleurs ont été effectivement contraints de “rester chez eux”.

Compte tenu de ce qui précède, les chiffres de l’emploi de demain devrait être l’un des plus attendus de ces dernières années, si ce n’est historiquement. Beaucoup s’attendent à ce que cela mette réellement en évidence l’état de l’économie et les dommages que beaucoup pourraient avoir à subir dans un avenir prévisible. Nous examinons ci-dessous le nombre prévu et les marchés financiers les plus susceptibles d’évoluer en conséquence.

Quel est le chiffre attendu ?

Traditionnellement, le chiffre prévu est une moyenne de la spéculation générale des faiseurs de marché. Ce sont les grandes banques, les fonds spéculatifs et les experts financiers qui partagent leur point de vue sur ce qui pourrait être annoncé. Généralement, ce chiffre est toujours positif et met en évidence le nombre d’emplois créés. Par exemple, si l’on prévoit que 50 000 emplois seront créés, mais que le chiffre réel est de 75 000, ce chiffre est généralement positif pour l’économie américaine. Si le chiffre est inférieur aux prévisions, beaucoup pensent que cela témoigne d’une faiblesse de la croissance.

Le chiffre de demain devrait se situer autour de -100 000 emplois. Ce qui signifie une perte importante d’emplois. C’est la première fois dans l’histoire que ce chiffre se situe à ce niveau. Qu’est-ce que cela signifie, et quels marchés risquent de perdre ou de gagner avec un tel chiffre ?

Quels sont les marchés potentiellement impactés ?

– Or

L’or est souvent considéré comme l’un des principaux marchés touchés par la volatilité qui entoure les États-Unis. En général, lorsque la panique et l’incertitude règnent sur les marchés américains, l’or agit traditionnellement comme l’un des principaux facteurs de variation des prix. Cela se produit lorsque les investisseurs sur les marchés traditionnels comme les actions ou les devises fuient vers des instruments sûrs, pour lesquels l’or constitue l’un des principaux marchés de sécurité pour les investisseurs.

– S&P500

Des données américaines fortes ou faibles auront presque certainement un impact sur le marché des indices américains. Plusieurs marchés d’indices américains pourraient évoluer avec la publication de telles données, du NASDAQ au Dow Jones. L’un des principaux marchés à tomber dans cette fourchette est en fait le S&P500. Des chiffres meilleurs que prévu pourraient voir le récent marché baissier aux États-Unis commencer à se détendre, car la santé de l’économie pourrait être considérée comme meilleure que prévu. Toutefois, si les chiffres sont plus mauvais et que plus de personnes que prévu ont perdu leur emploi, nous pourrions assister à une nouvelle vague de liquidations massives.