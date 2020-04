Quels pays ont été les plus impactés par COVID-19 ?

Les marchés des devises sont toujours les plus volatils en temps de crise. Du krach des dotcoms en 2000 au krach du marché immobilier en 2008. L’incertitude générale du marché crée généralement la panique sur les marchés des échanges internationaux. Les dernières semaines n’ont pas été différentes, avec la propagation rapide de COVID-19, une variété de devises mondiales ont connu des niveaux significatifs de volatilité en réponse à la menace sanitaire.

Cela s’explique par le fait que les nations du monde entier ont fermé leurs portes, ce qui signifie que certaines économies déjà en difficulté vont maintenant être confrontées à des niveaux d’incertitude économique encore plus élevés alors que la force de leur économie commence à diminuer.

Quelles sont donc les monnaies qui ont le plus souffert ces derniers mois, et y a-t-il un espoir de reprise tant au niveau de la monnaie que de l’économie dans son ensemble ?

Le rand sud-africain

Le rand est généralement l’une des devises les plus échangées au monde, surtout lorsqu’il est croisé avec le dollar américain. De nombreux traders considèrent que c’est un bon moyen de diversifier leurs portefeuilles et d’accéder aux marchés émergents. Ces dernières années, l’économie américaine a été en plein essor et a connu le plus long marché haussier de son histoire. En plus du fait que l’Afrique du Sud a été au cœur de la tourmente économique et politique, l’USDZAR a continué à s’affaiblir pour atteindre des niveaux sans précédent. Il y a un peu moins de 8 ans, vous pouviez être en mesure de recevoir 10 rands pour chaque dollar. Aujourd’hui, ce montant a presque doublé.

Comme le montre le graphique ci-dessous, chaque bougie représente un mois. Début 2020, avant que le Coronavirus ne commence à être qualifié de pandémie par l’OMS, le taux de l’USDZAR était de 15,38, ce qui était le plafond ou le taux de résistance pour les 8 dernières années. Cependant, comme le virus s’est aggravé et que les deux pays ont dû fermer leurs frontières, c’est l’économie de l’Afrique du Sud qui a été la plus touchée, avec un taux allant de 15,38 à 19,08 en deux mois seulement.

L’Afrique du Sud est plus dépendante au tourisme, et d’autres services plus basés sur les contacts. Les appels à “rester chez soi” ont fait perdre leurs moyens de subsistance à de nombreuses personnes.

EURUSD

L’abandon des monnaies émergentes au profit de monnaies plus importantes raconte une autre histoire. L’EURUSD est la paire de monnaies la plus échangée au monde. Elle a pratiquement poursuivi sa trajectoire de ces dernières années. L’euro a ainsi continué à se renforcer par rapport au dollar. En février et à la mi-mars, alors que le virus touchait davantage l’Europe que les États-Unis, nous avons assisté à un léger recul du dollar, le taux du dollar passant d’un minimum de 1,06 € à 1,15 €.

Depuis lors, les États-Unis sont devenus, de loin, le pays le plus touché au monde, ce qui a entraîné une nouvelle baisse de leurs échanges, qui s’élèvent désormais à 1,08 euro. Donc, bien qu’il y ait eu un certain mouvement, même au sein des marchés des devises. La tendance historique s’est poursuivie dans la trajectoire qu’elle avait avant la pandémie.