15 mois de contraction pour l’industrie manufacturière de l’UE

La crise sanitaire qui touche le monde entier est arrivée à un mauvais moment pour l’industrie manufacturière de la zone euro. Selon HIS Markit, l’indice PMI manufacturier de la zone euro a chuté à 33,4 en avril, le quinzième mois consécutif de contraction.

Les communiqués du PMI (tant pour les services que pour le secteur manufacturier) sont étroitement surveillés par les acteurs du marché en raison de leur interprétation simple. Le niveau 50 est considéré comme pivot pour le secteur, marquant un territoire soit en expansion, soit en contraction.

En temps normal, la publication de l’indice PMI passe rarement en dessous de 46 ou au-dessus de 54, et même ces niveaux sont souvent considérés comme des extrêmes. Mais avec des économies bloquées en raison de la crise du coronavirus, des valeurs comme celle publiée aujourd’hui ne sont pas aléatoires.

Ce qui est inquiétant, ce n’est pas la faiblesse des chiffres. Après tout, tout le monde peut comprendre qu’il est impossible pour le secteur d’être performant, compte tenu de la fermeture. Mais le fait que le déclin continue une tendance à la contraction qui a commencé il y a quinze mois. En d’autres termes, le secteur manufacturier européen était en mauvaise posture avant même le début de la crise du coronavirus.

Quelles sont les prochaines étapes pour le secteur manufacturier européen ?

Markit a commencé à suivre cette série en 1997, et l’extraction d’aujourd’hui est la plus basse jamais enregistrée. Elle fait suite à une impression de 44,5 en mars et dépasse les impressions que nous avons vues pour la dernière fois pendant la crise financière de 2008. De la production aux nouvelles commandes et des ventes à l’exportation aux achats, elles ont toutes chuté à des taux records.

Nous espérons que le mois d’avril restera dans l’histoire comme le mois le plus bas jamais enregistré pour une publication de l’indice des prix à la consommation (PMI) du secteur manufacturier européen. De nombreuses économies étant sur le point de rouvrir, bien que progressivement, il y a de fortes chances que le secteur rebondisse lui aussi.

Toutefois, ne vous attendez pas à une reprise en V de sitôt. Alors que le monde apprend à faire face à la nouvelle réalité imposée par le coronavirus, la mondialisation va probablement prendre du recul.

Les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement de l’Asie à l’Europe devraient persister dans un avenir proche, ce qui rendra difficile pour les entreprises du secteur manufacturier de faire face à la concurrence comme elles le faisaient avant la crise. L’Europe, comme d’autres parties du monde, sera contrainte de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’Asie, malgré des coûts de fabrication plus élevés. Les gouvernements ont déjà pris des mesures pour apporter une aide financière au secteur en difficulté, mais en fin de compte, la capacité à être compétitif au niveau local et international dépend de la façon dont le monde sortira de la pandémie.

Si le mois d’avril a été l’œil du cyclone en ce qui concerne l’impact du virus sur l’économie, les données de mai devraient connaître un rebondissement. Cette tendance négative sera-t-elle rompue ?