Actions – Peuvent-elles suivre la hausse des indices de surprise économique ?

Maintenant que le troisième mois de la crise économique actuelle est sur le point de s’achever, certains indices boursiers ont jusqu’à présent connu une reprise en forme de V. Aux États-Unis. Le Nasdaq est de retour en territoire vert depuis le début de l’année, alors que les investisseurs continuent de s’intéresser aux actions technologiques. Le récent regain des attentes économiques du Zew allemand met en évidence une corrélation importante qui existait avant la crise : les actions sont étroitement corrélées aux indices surprises.

Jusqu’à présent, en 2020, malgré la récession, la corrélation reste en place. Si nous regardons dans le passé, ce n’est pas la première fois que les actions ont augmenté pendant les récessions. C’est seulement que, comme les investisseurs ont aujourd’hui accès à de nombreuses informations, nous voulons savoir pourquoi les actions augmentent – les indices de surprise économique en sont une explication.

La confiance des consommateurs et des entreprises est essentielle

Avant la crise de 2020, les indicateurs de confiance des consommateurs étaient l’un des indicateurs les plus sous-estimés publiés dans le monde développé. Alors que les traders et les investisseurs se concentrent généralement sur les données relatives à l’inflation et à l’emploi, les données relatives à la confiance des consommateurs, comme celle de l’Université du Michigan, étaient toujours considérées comme de second ordre. En fait, elles ont une importance et un effet similaires en faisant monter ou descendre les cours des actions, ce qui est devenu évident en ces temps de crise.

Tout le monde est conscient des taux de chômage élevés que connaît actuellement le monde en développement. En outre, tout le monde s’accorde à dire que davantage de personnes perdront leur emploi dans les mois à venir. Peut-être que toute l’année 2020 est compromise d’un point de vue économique – comme l’est 2021.

Pourtant, si les niveaux de confiance restent élevés, les décideurs politiques peuvent s’en inspirer, et l’effet de richesse créé par le marché boursier finira par se répercuter sur l’économie. Il stimule inévitablement la consommation.

Les consommateurs et les investisseurs sont soutenus

Une caractéristique distinctive de cette crise par rapport aux précédentes est que les consommateurs et les investisseurs ont le sentiment de ne pas être seuls. Les gouvernements et les banques centrales ont injecté des liquidités massives dans le système, allant jusqu’à offrir des prêts à des taux négatifs, à renoncer à la collecte des impôts ou à livrer de l’argent “héliporté” (c’est-à-dire gratuit) directement sur les comptes bancaires. À Vienne, en Autriche, chaque ménage recevait 50 euros sur un compte bancaire pour aller les dépenser dans un restaurant de son choix. Traduction – il est facile d’être optimiste, malgré les temps forts négatifs de l’économie.

Le Fonds de sauvetage de l’UE annoncé au début de cette semaine de trading est un autre pas dans la même direction. S’il est approuvé, il pourrait bénéficier de coûts de financement favorables, ce qui permettrait de fournir des liquidités aux économies européennes qui ont le plus souffert.

Les indices de surprise économique reflètent en fin de compte la confiance des consommateurs et des entreprises dans l’avenir. Dans les moments difficiles, comme en cas de crise, la confiance est un atout indispensable.