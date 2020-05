Baisse des ventes aux particuliers aux États-Unis en raison du coronavirus

Les données sur les ventes aux particuliers aux États-Unis ont baissé de 16,4% en avril, après une baisse de 8,3% en mars. Les magasins de vêtements et d’accessoires ont chuté à près de 90 %, seuls les détaillants hors magasin et les magasins d’alimentation et de boissons affichant un chiffre positif.

L’utilisation des États-Unis comme référence pour le monde développé conduit probablement à des résultats similaires. Ce qui est plus intéressant, c’est que la pandémie de coronavirus ne fait qu’amplifier une tendance qui a commencé bien plus tôt : l’adoption croissante du commerce en ligne.

Le e-commerce prend de l’ampleur

À une époque où la distanciation sociale est la norme, l’essor du commerce électronique ne devrait surprendre personne. Après tout, les gens sont encouragés à rester chez eux autant que possible, car les économies se sont arrêtées pour lutter contre la pandémie.

Les récentes données sur les ventes aux particuliers, bien qu’elles montrent une augmentation naturelle du commerce en ligne, ne tiennent pas compte de la tendance à la hausse des achats en ligne qui se produit depuis des années. Depuis 2004, la part de marché des détaillants hors magasin a été multipliée par 4,5, éclipsant la taille des détaillants en magasin.

En outre, UBS prévoit que la tendance se poursuivra tout au long de l’année 2020 et au-delà. UBS prévoit maintenant que plus de cent mille magasins devront fermer au cours des cinq prochaines années, car de plus en plus d’achats en ligne seront effectués. Les fournitures de bureau devraient être les plus touchées, tandis que les pièces détachées automobiles devraient moins souffrir.

La baisse cumulée des ventes aux particuliers au cours des deux derniers mois est tout simplement spectaculaire et touche toutes les catégories de dépenses. Les dépenses de consommation étant l’épine dorsale de la croissance économique, un tel ralentissement donne des frissons aux responsables de la politique monétaire.

La logique suit un cercle vicieux. Si les consommateurs ne dépensent pas (pour quelque raison que ce soit), les ventes aux particuliers diminuent. Le niveau des stocks reste donc élevé. Ensuite, les détaillants ne passeront pas de commandes aux grossistes. Ceux-ci, à leur tour, diminuent la taille de leurs commandes d’usine. Dans ce cas, les usines devront licencier et le gouvernement aura donc un coût supplémentaire en termes d’allocations de chômage.

Une version aussi courte de l’impact économique de la faiblesse des ventes aux particuliers est censée montrer les tâches difficiles auxquelles les gouvernements et les planificateurs centraux sont confrontés en période de crise économique. Parfois, la meilleure décision est de choisir entre deux maux.

Il n’est pas surprenant, au vu des données sur les ventes aux particuliers, que le Congrès américain ait approuvé l’envoi d’un chèque à chaque ménage pour soutenir l’économie. Aussi connu sous le nom d’argent hélicoptère, qui a longtemps été considéré comme un tabou pour le capitalisme.